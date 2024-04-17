Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση... πριν καν ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Το taxisnet δεν έχει ακόμη ανοίξει για την έναρξη της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων και ήδη δόθηκε παράταση για την καταληκτική προθεσμία.

Η 30η Ιουνίου αποτελεί πια παρελθόν και η νέα καταληκτική προθεσμία θα εξαρτηθεί από το πότε ακριβώς θα αρχίσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι για κάθε μέρα καθυστέρησης της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων πέραν της 31ης Μαρτίου, θα παρατείνεται αυτόματα και η καταληκτική διορία. «Δεδομένου ότι, πέρσι ξεκινήσαμε 31 Μαρτίου, ας το πούμε χοντρικά 1η Απριλίου και δεν ξεκινήσαμε την ίδια ημερομηνία φέτος, για τις όποιες μέρες έχουμε πάει μέσα στον Απρίλιο θα δώσουμε προκαταβολικά την προθεσμία πέραν της 30ης Ιουνίου, μέσα στον Ιούλιο να μπορούν να γίνουν οι δηλώσεις, άρα τις μέρες τις οποίες πήραμε στον Απρίλιο θα τις δώσουμε στον Ιούλιο...» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επομένως, μέχρι στιγμής είμαστε ήδη στις 17 ημέρες , άρα έχουμε φτάσει στις 17 Ιουλίου, and counting όπως λένε οι Αγγλοσάξωνες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ το taxisnet θα ανοίξει το αργότερο στις 30 Απριλίου και κάθε ημερομηνία από αύριο, 18 Απριλίου όταν και ψηφίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, μοιάζει πιθανή. Πρώτα θα ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων και θα ακολουθήσουν λίγες ημέρες αργότερα αυτές των νομικών.

Αν εξαντληθεί το περιθώριο και φτάσουμε να ανοίξει το taxinet στις 30 Απριλίου, τότε αυτόματα η διορία πάει για τις 30 Ιουλίου. Και στη συνέχεια γίνεται ακόμη πιο εύκολο να δοθεί και η ....παραδοσιακή παράταση έως το τέλος Αυγούστου (που για φέτος θα είναι η δεύτερη) για την πληρωμή των 2 πρώτων δόσεων χωρίς προσαυξήσεις.

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι και αυτή η δεύτερη παράταση έως το τέλος Αυγούστου έχει...προαναγγελθεί. Κι αυτό γιατί έχει ήδη ψηφιστεί η διάταξη που επιτρέπει την παροχή έκπτωσης του 3% στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος ακόμη και στην περίπτωση της παράτασης κάτι που δεν ίσχυε μέχρι και πέρυσι. Το 3% το έπαιρνε αυτός που εξοφλούσε τον Ιούλιο κι όχι αυτός που εξοφλούσε τον Αύγουστο.

Αναφορικά με το δοσολόγιο του φετινού φόρου εισοδήματος ορίζεται ότι «η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.