Σαφείς αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στην ανάπτυξη, με την ενίσχυση του πληθωρισμού, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε την Τρίτη ότι μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές της ενέργειας, κάτι που με τη σειρά του θα ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες να αυστηροποιήσουν τη νομισματική πολιτική για τον έλεγχο του πληθωρισμού, βλάπτοντας την ανάπτυξη.

Ο Πιέρ Όλιβερ Γκουρίνχας δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ένα «δυσμενές σενάριο» στην Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική του ΔΝΤ, δείχνει ότι μια αύξηση 15% στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, λόγω μιας πιθανής ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μαζί με το υψηλότερο κόστος μεταφοράς για την αποφυγή επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, πιθανότατα θα αύξανε τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: skai.gr

