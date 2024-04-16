Παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, το ΔΝΤ, στο World Economic Outlook, προβλέπει ότι τα επόμενα δύο χρόνια η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς από την ευρωζώνη, η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται ενώ ο πληθωρισμός σταδιακά επανέρχεται στον στόχο του 2%.

Πιο συγκεκριμένα, και σε σχέση με τις προβλέψεις Οκτωβρίου 2023, η πρόβλεψη του ΔΝΤ αμετάβλητη παραμένει για ανάπτυξη 2% το 2024 στην Ελλάδα (έκτη υψηλότερη στην ευρωζώνη), παρά τη σημαντική προς τα κάτω αναθεώρηση για το σύνολο της ευρωζώνης (0,8%, έναντι 1,2% που προβλεπόταν τον Οκτώβριο).

Παράλληλα, και το 2025 η Ελλάδα προβλέπεται να καταγράψει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,9% έναντι 1,5%).

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωζώνη προβλέπεται μείωση πληθωρισμού για το 2024 και το 2025, χρονιά κατά την οποία ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει πολύ κοντά στον στόχο του 2%. Τέλος, στην Ελλάδα αναμένεται συνέχεια στην πτώση της ανεργίας φέτος και του χρόνου (9,4% και 8,7% αντίστοιχα), πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,6% και 6,4% τα επόμενα δύο χρόνια).

Τέλος, το ΔΝΤ προβλέπει περαιτέρω βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας τα επόμενα δύο χρόνια.

Στο 0,8% ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη

Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, το Ταμείο προβλέπει υψηλότερο ρυθμό και συγκεκριμένα 0,8% για το 2024 (από το 0,4% του 2023), εκτιμώντας ότι το 2025 θα φτάσει στο 1,5%. Σύμφωνα με το ΔΝΤ η πτώση του πληθωρισμού επιτρέπει στις κεντρικές τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων, ωστόσο οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν να ενισχύσουν τις τιμές του πετρελαίου και των μεταφορικών, κάτι που ενδέχεται να επιδεινώσει τις οικονομικές προοπτικές.

Οριακή αναβάθμιση για την παγκόσμια οικονομία

Την ίδια στιγμή το ΔΝΤ προχώρησε σε οριακή αναβάθμιση των εκτιμήσεών του για την παγκόσμια ανάπτυξη, τονίζοντας ότι η οικονομία έχει αποδειχθεί “εκπληκτικά ανθεκτική” παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αλλαγές στη νομισματική πολιτική. Την ίδια στιγμή ωστόσο προειδοποιεί για τις προοπτικές τονίζοντας τον επίμονο πληθωρισμό και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ειδικότερα και όσον αφορά την παγκόσμια ανάπτυξη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει πως θα διαμορφωθεί οριακά υψηλότερα (0,1%) σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του τον Ιανουάριο και θα διαμορφωθεί για το 2024 στο 3,2%, ενώ τον ίδιο ρυθμό αναμένει και για το 2025.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί

“Πολλές προκλήσεις διατηρούνται και απαιτούνται αποφασιστικές δράσεις” έγραψε σε σημείωμά του το οποίο δημοσιεύεται στο World Economic Outlook ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου Pierre-Olivier Gourinchas, επισημαίνοντας τον “επίμονο” πληθωρισμό καθώς και την αυξανόμενη παγκόσμια ανισότητα.

Στο outlook περιγράφεται μια εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας η οποία απέφυγε μεν τους κινδύνους του στασιμοπληθωρισμού εξερχόμενη από την πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο οι προοπτικές της για τα επόμενα χρόνια είναι χαμηλές.

Ο αγώνας των κεντρικών τραπεζών κατά του πληθωρισμού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και είναι πολύ νωρίς για να κηρύξουμε τη νίκη της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι πολλοί, κυρίως από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τονίζει το ΔΝΤ.

