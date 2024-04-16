Ποσό ύψους 1,5 δισ. δολ. θα επενδύσει η Microsoft στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης G42, η οποία έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός επιδιώκει να ενδυναμώσει τη θέση του εν τω μέσω του ταχέως αναπτυσσόμενου ανταγωνισμού.

Ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της G42. Η επένδυση έρχεται στο πλαίσιο της επέκτασης της συνεργασίας των δυο εταιρειών, με τη Microsoft να αποκτά πλέον μειοψηφικό πακέτο.

Η υπηρεσία cloud service της Microsoft Azure θα φιλοξενεί τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της G42. Σημειώνεται πως η αραβική εταιρεία διαχειρίζεται data centers και πουλάει εφαρμογές ΑΙ. Έχει αναπτύξει ένα μοντέλο αραβικής γλώσσας, με την ονομασία Jais, το οποίο θα προσφέρεται μέσω της Microsoft Azure.

Το CNBC χαρακτηρίζει τη συμφωνία “αρκετά ασυνήθιστη”. Το εμπορικό σκέλος της συνεργασίας “περιλαμβάνει διαβεβαιώσεις προς τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διασφάλισης ασφαλούς, αξιόπιστης και υπεύθυνης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης” όπως ανέφερε η Microsoft.

Και οι δυο κυβερνήσεις φέρνονται να εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στη συμφωνία, σημειώνει το CNBC.

“Και οι δυο εταιρείες, θα κινηθούν με γνώμονα τη δέσμευσή τους να συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανονισμούς των ΗΠΑ και του διεθνούς εμπορίου για την ασφάλεια, την υπεύθυνη ΑΙ και την επιχειρηματική ακεραιότητα” δήλωσε η Microsoft.

Ο πρόεδρος της G42, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahya, είναι επίσης μέλος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας των Εμιράτων.

Η συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης έρχεται μετά από μήνες ελέγχων για πιθανές διασυνδέσεις της G42 με την Κίνα. Τον Ιανουάριο, ο Mike Gallagher, πρόεδρος της Επιλεκτικής Επιτροπής των ΗΠΑ για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ζήτησε από το υπουργείο Εμπορίου “να εξετάσει προσεκτικά” την G42 για να δει αν πρέπει να συμπεριληφθεί στη "μαύρη λίστα" της Αμερικής.

Ο Gallagher υποστήριζε ότι η G42 διατηρεί σχέσεις με κινεζικές εταιρείες που είναι στη "μαύρη λίστα", όπως η Huawei, και πως συνεργάζεται με τον στρατό της Κίνας και τις μυστικές της υπηρεσίες.

Τον Ιανουάριο η G42 διέψευσε “κατηγορηματικά” τους ισχυρισμούς.

Πηγή: skai.gr

