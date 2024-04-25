Εurostat: Στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ οι Έλληνες

Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ καταγράφει η Ελλάδα το 2023, ενώ οι Ελληνίδες και οι Έλληνες συγκαταλέγονται μεταξύ των Ευρωπαίων με προσόντα ανώτερα από τα απαιτούμενα για τις θέσεις απασχόλησής τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό απασχόλησης των πολιτών στην ΕΕ το 2023 κατέγραψε νέο υψηλό ρεκόρ, με τους απασχολούμενους ηλικίας 20 έως 64 ετών να ξεπερνούν το 75% (195,3 εκατομμύρια), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ το 2023 είναι το υψηλότερο που καταγράφηκε από την έναρξη καταγραφής στοιχείων το 2009 και σηματοδοτεί τρία συνεχή έτη αύξησης, μετά την πτώση της απασχόλησης στο 72% το 2020, λόγω της πανδημίας.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης είναι η Ολλανδία (84%), η Σουηδία (83%) και η Εσθονία (82%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (66%), στην Ελλάδα (67%) και στη Ρουμανία (69%).

Το 2023, το ποσοστό των απασχολουμένων στην ΕΕ με υψηλά προσόντα (υπερπροσόντα) ήταν 22%, με 21% για τους άνδρες και 23% για τις γυναίκες. Σημειώνεται ότι ως απασχολούμενοι με «υπερπροσόντα» ορίζονται τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση τα οποία απασχολούνται σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν τόσο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Τα υψηλότερα ποσοστά υπερπροσόντων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ισπανία (36%), στην Ελλάδα (31%) και στην Κύπρο (30%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (5%), στη Δανία και στην Τσεχία (13%).

Σε 18 από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά υπερπροσόντων από τους άνδρες, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στη Μάλτα και τη Σλοβακία (και οι δύο +8 ποσοστιαίες μονάδες) και την Ιταλία (+7 ποσοστιαίες μονάδες).

Ωστόσο, σε 9 χώρες της ΕΕ, οι άνδρες είχαν υψηλότερα ποσοστά υπερπροσόντων, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στη Λιθουανία (+5 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+4 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Βουλγαρία (+3 ποσοστιαίες μονάδες).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

