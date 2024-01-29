Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ διέταξε να τεθεί υπό εκκαθάριση ο Evergrande, γιγαντιαίος κινεζικός όμιλος του τομέα των ακινήτων σε μεγάλη δυσχέρεια, καθώς δεν παρουσίασε πειστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Με δεδομένη «την προφανή έλλειψη προόδου από πλευράς της εταιρείας στην παρουσίαση βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσης (...) κρίνω πως είναι προσήκον το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για την εκκαθάριση της εταιρείας, και αυτό διατάσσω», ανέφερε η δικάστρια Λίντα Τσαν.

Η μετοχή του ομίλου Evergrande βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση —απώλεσε πάνω από το 20% της αξίας της αμέσως μόλις έγινε γνωστή η δικαστική απόφαση— με αποτέλεσμα το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ να ανακοινώσει πως προχωρά στην αναστολή της διαπραγμάτευσής της.

«Οι αγοραπωλησίες των τίτλων του (...) Evergrande Property Services Group Limited ανεστάλησαν στις 10:19» (σ.σ. τοπική ώρα· 04:19 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, διευκρινίζοντας πως ανεστάλη επίσης η διαπραγμάτευση της μετοχής της θυγατρικής του ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, της Evergrande NEV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

