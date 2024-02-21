Eurostat: Το 2022, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ προήλθε κατά 41% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Στην Ελλάδα κατά 43%

Το 2022, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ προήλθε κατά 41% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2022 ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου στο 43%.

Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυριαρχεί στη Σουηδία, όπου το ποσοστό της το 2022 έφτασε το 83,3% (κυρίως υδροηλεκτρικές και αιολικές). Ακολουθούν η Δανία (77,2%, κυρίως αιολική) και η Αυστρία (74,7%, κυρίως υδροηλεκτρική). Ποσοστά άνω του 50% καταγράφηκαν επίσης στην Πορτογαλία (61%), στην Κροατία (55,5%), στη Λετονία (53,3%) και στην Ισπανία (50,9%).

Στην άλλη άκρη της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναφέρθηκαν στη Μάλτα (10,1%), στην Ουγγαρία (15,3%), στην Τσεχία (15,5%) και στο Λουξεμβούργο (15,9%).

Ένα χρόνο πριν, το 2021, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν στο 37,8%. Συνολικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 5,7% από το 2021 έως το 2022.

Η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευαν πάνω από τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (37,5% και 29,9%, αντίστοιχα). Το υπόλοιπο ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από ηλιακή ενέργεια (18,2%), στερεά βιοκαύσιμα (6,9%) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (7,5%). Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή: το 2008 αντιπροσώπευε μόνο το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ.

