Χρηματιστήριο: Πτώση 0,29%, και 120,95 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κρατά τα επίπεδα των 1.420 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.420,28 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.415,33 μονάδες (-0,63%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 120,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,35 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 33.854.112 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+1,91%), της Motor Oil (+1,25%) και του ΟΛΠ (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,65%), του ΟΤΕ (-1,84%), της Viohalco (-1,32%) και της Eurobank (-1,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 16.301.503 και 2.057.554 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,93 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 15,14 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 61 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Sato +9,84% και Μπήτρος +9,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΒΙΣ -9,72% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -8,87%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,7000 -0,39%

ALPHA BANK: 1,7120 -0,90%

AEGEAN AIRLINES: 12,4000 +0,32%

VIOHALCO: 5,9700 -1,32%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,6800 +0,69%

ΔΕΗ: 11,9000 -1,24%

COCA COLA HBC:29,0000 +0,49%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7000 -1,28%

ΕΛΠΕ: 8,0000 +0,63%

ELVALHALCOR: 2,2000 -2,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2300 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,8920 -1,30%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3400 +1,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9100 -0,58%

MOTOR OIL: 27,6000 +1,25%

JUMBO: 27,9000 +0,50%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7200 -1,13%

ΟΛΠ:24,7500 +1,02%

ΟΠΑΠ: 16,1600 -0,12%

ΟΤΕ: 13,9000 -1,84%

AUTOHELLAS:13,5800 +0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9680 -0,30%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4000 -0,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,2700 +0,12%

