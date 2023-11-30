Eurostat: Στο 3% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο - Στο 2,4% στην Ευρωζώνη

Καθοδική πορεία σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Νοέμβριο σε ετήσια βάση, καθώς καταγράφεται στο 3% από 3,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε περαιτέρω στο 2,4% από 2,9% τον Οκτώβριο.
Η αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο απότομα, από το 2,4% που είχε υποχωρήσει τον Σεπτέμβριο, κόντα στη γενικότερη τάση της Ευρωζώνης, οφείλεται στην επιτάχυνση των τιμών των τροφίμων.
