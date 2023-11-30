Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eurostat: Στο 3% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο - Στο 2,4% στην Ευρωζώνη

Η αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο απότομα, από το 2,4% που είχε υποχωρήσει τον Σεπτέμβριο, κόντα στη γενικότερη τάση της Ευρωζώνης, οφείλεται στην επιτάχυνση των τιμών των τροφίμων

Πληθωρισμός

Καθοδική πορεία σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Νοέμβριο σε ετήσια βάση, καθώς καταγράφεται στο 3% από 3,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε περαιτέρω στο 2,4% από 2,9% τον Οκτώβριο. 

Η αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο απότομα, από το 2,4% που είχε υποχωρήσει τον Σεπτέμβριο, κόντα στη γενικότερη τάση της Ευρωζώνης, οφείλεται στην επιτάχυνση των τιμών των τροφίμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πληθωρισμός Eurostat Ελλάδα Ευρώπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark