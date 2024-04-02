Χρηματιστήριο: Πτώση 2%, στα 121,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά καθοδικά τις 1.400 μονάδες, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 1.390 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.393,84 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,00%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 121,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.914.824 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 3,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,02%), της Τέρνα Ενεργειακή (+0,50%) και της Jumbo (+0,15%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-7,12%), της Ελλάκτωρ (-5,70%), της Aegean Airlines (-4,31%), της Viohalco (-4,17%), της Coca Cola HBC (-3,73%) και της Elvalhalcor (-3,67%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.778.695 και 5.284.793 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 15,42 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 10,46%.

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 92 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +6,06% και Χαϊδεμένος +5,56%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Intercontinental International -29,61% και Ίλυδα -7,86%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,2000 -1,32%

ALPHA BANK: 1,5800 -3,07%

AEGEAN AIRLINES: 12,0000 -4,31%

VIOHALCO: 5,2800 -4,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 -2,25%

ΔΕΗ: 11,3100 -2,75%

COCA COLA HBC:28,4000 -3,73%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4800 -5,70%

ΕΛΠΕ: 8,2200 -1,44%

ELVALHALCOR: 1,8900 -3,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1200 -1,87%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 -3,02%

EUROBANK: 1.7650 -0,95%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7600 -2,04%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 -2,07%

MOTOR OIL: 27,6000 -0,07%

JUMBO: 26,7400 +0,15%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,5600 -3,36%

ΟΛΠ:26,7500 -7,12%

ΟΠΑΠ: 16,3100 -2,22%

ΟΤΕ: 13,8100 +1,02%

AUTOHELLAS:13,1600 -1,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7680 -2,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6600 -0,68%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1100 +0,50%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

