Οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Ρωσίας αύξησαν πέρυσι τον πλούτο τους κατά 72 δισεκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας στο σύνολο του στα 577 δισεκατομμύρια δολάρια, γράφει σήμερα το περιοδικό Forbes, με τον Βαγκίτ Αλεκπέροφ, πρώην πρόεδρο της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Το 2021, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το περιοδικό Forbes εκτιμούσε ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων δισεκατομμυριούχων έφθαναν τα 606 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων τα τελευταία δύο χρόνια και η εστιασμένη στον πόλεμο οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, η οποία καταπνίγει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων, συνέβαλαν στην ανάκαμψη προς την κατεύθυνση αυτού του αριθμού.

Πολλοί Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι υπέστησαν δυτικές κυρώσεις, καθώς η Δύση προσπάθησε να τιμωρήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και όσους θεωρήθηκε ότι ήταν κοντά του, για την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο συνολικός τους πλούτος μειώθηκε στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η περιουσία του Αλεκπέροφ αυξήθηκε στα 28,6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 20,5 δισεκατομμύρια πέρυσι, γράφει το Forbes. Πέρασε στην πρώτη θέση από την ένατη στην οποία βρίσκεται τώρα ο Αντρέι Μελνιτσένκο, που δημιούργησε την περιουσία του με τα λιπάσματα και του οποίου ο πλούτος έπεσε στα 21,1 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 25,2 δισεκατομμύρια.

Ο Λεονίντ Μίκελσον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας φυσικού αερίου Novatek, τον οποίο το Forbes κατέταξε στη δεύτερη θέση, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια φθάνοντας τα 27,4 δισεκατομμύρια.

Το Forbes αναφέρει ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι από ποτέ, 2.781 συνολικά και οι 20 κορυφαίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του πλούτου. Ο Αλεκπέροφ κατέχει την 59η θέση παγκοσμίως.

«Είναι πλουσιότεροι από ποτέ, με συνολικό πλούτο που φθάνει τα 14,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένος κατά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια από το 2023» , αναφέρει το Forbes.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επισημάνει την αποτυχία των δυτικών κυρώσεων να καταστρέψουν τη ρωσική οικονομία και έχει αναδείξει το γεγονός ότι η οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε ταχύτερα πέρυσι -με αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,6%- από οποιαδήποτε από τις χώρες της Ομάδας των Επτά που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τις κυρώσεις.

Διαθέτοντας τεράστιους φυσικούς πόρους, η οικονομία της Ρωσίας ανέκαμψε απότομα από την ύφεση του 2022, αλλά η ανάπτυξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλύπτοντας προβλήματα που εμποδίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ρώσων.

Για φέτος οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένουν ανάπτυξη του ρωσικού ΑΕΠ κατά 2,6% , αλλά προβλέπουν ότι θα υπάρξουν δύσκολοι καιροί για την οικονομία λόγω της εκροής ανθρώπων και ελλείψεων στην τεχνολογία

Οι Ρώσοι επιχειρηματίες έχουν βγει κερδισμένοι στην πραγματικότητα από την αποχώρηση των δυτικών εταιρειών, με πλήθος εταιρειών να πωλούν φθηνά τα περιουσιακά τους στοιχεία ή να κατάσχονται οι ρωσικές δραστηριότητές τους και να εγκαθιστούν σ' αυτές τοπικούς διαχειριστές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

