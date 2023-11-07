Με την κλιματική κρίση να έχει ήδη αφήσει τα σημάδια της στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, η επέκταση της τουριστικής περιόδου μοιάζει φυσικό ακόλουθο. Αν και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δεν θέλησε να συνδέσει τα δύο φαινόμενα, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου (WTM London 2023) που πραγματοποιείται έως τις 8 Νοεμβρίου, εντούτοις τόνισε ότι «είναι ένα θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση».

Έτσι κάλεσε τους Βρετανούς τουρίστες να επισκεφτούν λιγότερο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και μάλιστα εκτός της «συνηθισμένης» τουριστικής περιόδου. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η προσπάθεια που κάνει η χώρα στην προώθηση εναλλακτικών διακοπών, με εκσυγχρονισμό των χιονοδρομικών κέντρων και των καταδυτικών προορισμών.

Αναφορά έγινε και στις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Η Όλγα Κεφαλογιάννη υποστήριξε πως «η Ελλάδα αναδείχθηκε σε πρότυπο επιτυχούς διαχείρισης στη Ρόδο» ενώ παραδέχθηκε ότι «παρόμοιες κρίσεις θα υπάρχουν, όμως η χώρα έχει πλέον την τεχνογνωσία να τις ξεπεράσει με επιτυχία».

Η έκθεση που δημοσίευσαν οι διοργανωτές του WTM σε συνεργασία με την Oxford Economics είναι χαρακτηριστική. «Οι τουρίστες εγκαταλείπουν την ηλιοθεραπεία και τις ξαπλώστρες για να αποκτήσουν νέες εμπειρίες» είναι ο τίτλος της έρευνας, που μεταξύ άλλων παρατηρεί πως «η κλιματική αλλαγή παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις των τουριστών όσον αφορά τη διάρκεια, την εποχή και τον προορισμό».

Η Τζουλιέτ Λοσάρντο, διευθύντρια της έκθεσης (WTM London), δήλωσε ότι «οι τουρίστες μοιάζουν πιο αποφασισμένοι στο να αξιοποιήσουν τον πολύτιμο χρόνο των διακοπών τους (…) θέλοντας πια να εξερευνήσουν την κουλτούρα, την κουζίνα και τη φύση ενός προορισμού».

Στην έκθεση βρέθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του για «την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού που έχει να προσφέρει τόσο φτηνούς όσο και ακριβούς προορισμούς». Ενδεικτικό είναι ότι για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023 οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 18,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Ελληνίδα υπουργός τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, έθεσε τέσσερις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του υπουργείου. Σε αυτούς πρωταγωνίστησε η βιωσιμότητα του τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περιόδου, η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και η αναβάθμιση τουριστικών υποδομών.

Λέξη-«κλειδί» ήταν η βιωσιμότητα. Η κ. Κεφαλογιάννη υποσχέθηκε πως «η επόμενη ημέρα του τουρισμού για την Ελλάδα θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς μας ενδιαφέρει να έχουν ευκαιρίες για έσοδα, εισόδημα, αλλά και νέες θέσεις εργασίας».

Αποτελεί βασική πρόκληση για τη χώρα τόσο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής σε μια ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, που μπορεί να γίνει σαρωτική όταν εστιάζει μόνο στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Με γνώμονα τις προκλήσεις αυτές και τα πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας η υπουργός εξέφρασε την άποψή της ότι «η Ελλάδα παραμένει ένας προορισμός value for money» ενώ το υπουργείο δεσμεύτηκε να καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια για την τήρηση της νομιμότητας.

Πηγή: DW - Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο

