Η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση 8% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υφυπουργό Αθανάσιο Πετραλιά, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, τα ποσά αναδιαμορφώνονται με την αύξηση του 8% και ανέρχονται για τις αιτήσεις εκείνες που θα εγκριθούν από 1.12.2023 σε 216 ευρώ αντί 200 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 108 ευρώ αντί 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 54 ευρώ αντί 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Επιπλέον η αύξηση του εγγυημένου ποσού συμπαρασύρει και τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους 6 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά:

Για Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.296 ευρώ (έναντι 1.200)

Για Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.944 € (έναντι 1800 €)

Για Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.268 € (έναντι 2.100€)

Για Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.592 € (έναντι 2.400€)

Για Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.916 € (έναντι 2.700€)

Για Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.240 € (έναντι 3000€)

Όπως επισημαίνεται, το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει πλέον το ποσό των 5.832 € (έναντι 5.400 € προ της αυξήσεως), ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Συνεπώς πέραν της αύξησης του ποσού που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι, αναμένεται και αύξηση του αριθμού των δικαιούχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

