Άκρως θετικά και ενθαρρυντικά για την νέα τουριστική σεζόν τα μηνύματα από τη μεγαλύτερη ετήσια τουριστική έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η Ελλάδα διανύει μία σπουδαία τουριστική χρονιά, με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε όλα τα σημαντικά πεδία – έσοδα, θέσεις εργασίας, αφίξεις. Η υπουργός αναφέρθηκε στις ευθύνες που γεννά αυτή η επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία για τον ελληνικό τουρισμό, όπως και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τώρα έτοιμη για μία νέα σελίδα στην τουριστική της στρατηγική. Για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, και κυρίως για την ουσιαστική στροφή προς τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη αξιών όπως η προστασία της φύσης, ο σεβασμός προς τις τοπικές κοινωνίες και τον ανθρώπινο παράγοντα. Η ανάδειξη όλων αυτών των ιδιαίτερων αξιών θα καταστήσει την Ελλάδα για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστρια στην διεθνή κατάταξη των τουριστικών προορισμών και εμπειριών.

"Η ανάδειξη όλων αυτών των ιδιαίτερων αξιών θα καταστήσει την Ελλάδα για μία ακόμα φορά, πρωταγωνίστρια στην διεθνή κατάταξη των τουριστικών προορισμών και εμπειριών" ανάφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού.

Με σύνθημα End your week like a Greek η χώρα μας προσκαλεί όλο το χειμώνα τουρίστες να περνούν τα Σαββατοκύριακα τους σε αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές που πραγματοποίησε η κυρία Κεφαλογιάννη, ήδη συναντήθηκε με τον βρετανό ομόλογό της, Sir John Whittingdale, με τον οποίον συζήτησε τη σημασία της βρετανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό και εξέτασε την από κοινού σύνθεση θεσμικού πλαίσιου συνεργασίας. Ακολούθησε συνάντηση με τους επικεφαλής της Jet2 οι οποίοι, συμπεριλαμβάνουν πολλούς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς στα προγράμματά του 2024. Επίσης, συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο του CNN, Ρίτσαρντ Κουέστ, καθώς η Ελλάδα είναι προσκεκλημένη στο επίσημο δείπνο του δικτύου.

Ο ΕΟΤ συμμετέχει δυναμικά στην διεθνή έκθεση Τουρισμού WTM 2023, στο Λονδίνο, πλαισιωμένος από 72 συνεκθέτες. Το ελληνικό περίπτερο, γεμάτο με ελκυστικές εικόνες της Ελλάδας, υποδέχθηκε πλήθος επαγγελματιών του τουρισμού από τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε δυναμικά στην διεθνή έκθεση Τουρισμού WTM 2023, στο Λονδίνο, πλαισιωμένος από 72 συνεκθέτες.



Συμμετείχα μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κ. Μύρωνα Φλουρή στις εργασίες του Minister's Summit που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού WTM, στο Λονδίνο.



Με τον ομόλογό μου Minister of State for Data & Media που καλύπτει και τα θέματα τουρισμού Sir John Whittingdale.



