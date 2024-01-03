Το ευρώ υποχωρεί 0,26%, στα 1,0918 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,0918 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 156,1290 γεν, στο 0,8657 με τη στερλίνα και στο 0,9317 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,74% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 143,0450 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,2624 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

