Υπεγράφη η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνου Τσακλόγλου για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% για το τρέχον έτος και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,88 ευρώ.

Σύμφωνα με το νόμο 4670/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αναπροσαρμόζονται για το τρέχον έτος με βάση τον μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες αυξήσεις είναι αρκετά χαμηλές, καθώς η χώρα μας κατάφερε να συγκρατήσει τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου συνέδεε τις εισφορές των μη μισθωτών με το φορολογητέο εισόδημα ενώ, ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση οδήγησε στην αλλαγή του συστήματος εισφορών των μη μισθωτών από 1η Ιανουαρίου 2020, αποσυνδέοντάς τες από το φορολογητέο εισόδημα και προέβλεπε το πάγωμα των εισφορών για τα έτη 2021 και 2022 στο αρχικό ύψος.

Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2024 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.

Ειδικότερα οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται για το 2024 ως εξής:

A. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους



Β. Για τους αγρότες



Γ. Για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή



Ακολουθεί συγκριτικός Πίνακας με ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των εισφορών μη μισθωτών, όπως διαμορφώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλου σε σύγκριση με το νόμο Βρούτση το 2020 και το τρέχον έτος 2024.

Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι οι εισφορές το 2024 μετά την αναπροσαρμογή συνεχίζουν να είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που επέβαλε το 2017 ο νόμος Κατρούγκαλου.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε:

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο οι εισφορές των ασφαλιστικών κλάσεων των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων προσαυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου πληθωρισμού της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή κατά 3.46%.

Στόχος της ανωτέρω διάταξης είναι πρωτίστως η διασφάλιση του ύψους των συντάξεων των μη μισθωτών. Ενδεχόμενη αγνόηση του πληθωρισμού στις εισφορές θα οδηγήσει με μαθηματική βεβαιότητα σε χαμηλότερες συντάξεις στο μέλλον.

Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι διανεμητικό πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από τις εισφορές των εν ενεργεία ασφαλισμένων. Κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων λοιπόν θα πρέπει να καλύπτεται και από αντίστοιχες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διαφορετικά το ασφαλιστικό σύστημα θα έμπαινε και πάλι σε έναν φαύλο κύκλο αυξανόμενων ελλειμμάτων με προφανείς κινδύνους για τη βιωσιμότητά του.





Πηγή: skai.gr

