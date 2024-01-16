Χατζηδάκης στο Eurogroup: Επείγουσα ανάγκη η κοινή ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ

«Η ενεργειακή κρίση αναδεικνύει με επιτακτικό τρόπο την ανάγκη μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στην ενέργεια. Οι ανάγκες της οικονομίας το επιβάλλουν». Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συμμετείχε χθες και σήμερα, στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλλες, μιλώντας για το θέμα του αντικτύπου των τιμών ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην παρέμβασή ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί σε 2 άξονες: Ο πρώτος είναι κοινός προγραμματισμός για τα ενεργειακά δίκτυα με κέντρα παραγωγής γεωγραφικά κατανεμημένα. Και ο δεύτερος είναι ο ενιαίος οικονομικός σχεδιασμός για να υπάρχουν οικονομίες κλίμακος και να σταματήσει το φαινόμενο της έμμεσης υπονόμευσης των σχεδίων μιας χώρας από άλλες. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι σκόπιμο να προωθηθεί η ενεργειακή διασύνδεση της Ευρώπης με τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτο, Ισραήλ), τονίζοντας ότι πέρα από την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται και τα γεωπολιτικά συμφέροντα της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με εκπροσώπους του ΔΝΤ για την πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης, ο κ. Χατζηδάκης εστίασε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει να ακολουθεί τον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ανεξαρτήτως των νέων δημοσιονομικών κανόνων που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Και σημείωσε ότι «μετά την οδυνηρή εμπειρία της περασμένης δεκαετίας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε με την πολιτική μας το ΔΝΤ μακριά από την Ελλάδα. Ήδη είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετική ανοδική πορεία, πράγμα που καταγράφεται και στις ίδιες τις εκθέσεις του ΔΝΤ».

Η ημερήσια διάταξη συμπεριελάμβανε επίσης παρουσίαση από τη βελγική Προεδρία του προγράμματος εργασιών της για το πρώτο εξάμηνο του έτους στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών, καθώς επίσης και συζήτηση για τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επιπλέον, οι Υπουργοί υιοθέτησαν συμπεράσματα σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (Annual Sustainable Growth Survey -ASGS), την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report - AMR) και τη σύσταση για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης για το 2024.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ο Υπουργός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κα Νάντια Καλβίνιο, με την οποία συζήτησαν για τις προτεραιότητες της νέας Προέδρου στην Τράπεζα. Η κα Καλβίνιο δεσμεύτηκε στον κ. Χατζηδάκη να υποστηρίξει πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

