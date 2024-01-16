Αύξηση τζίρου 9,5% των σούπερ μάρκετ στο 11μηνο του 2023

Τόνωση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ συνεχίζει να φέρνει ο πληθωρισμός το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023 την ώρα που οι καταναλωτές κάνουν φθηνότερες επιλογές και στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana (πρώην IRI) στο 11μηνο η αξία των πωλήσεων της αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων ανήλθε στα 8,188 δισ. ευρώ έναντι 7,477 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένη κατά 9,5%, εκ των οποίων 6,239 δισ. ευρώ αφορούν την κατηγορία των τροφίμων. Την ίδια χρονική περίοδο ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Τη δυναμική τους πορεία συνεχίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των PL σε αξία το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων της Lidl Hellas, διαμορφώθηκε στο 26,3% από 25,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2022 με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι 11,6%, όταν την ίδια ώρα στα επώνυμα ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 8,8%. Στα τρόφιμα μάλιστα, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι ελαφρώς υψηλότερο στο 26,8% από 26,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Στην κατηγορία των ειδών ατομικής υγιεινής και ομορφιάς το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι 20,9% ενώ στην κατηγορία των ειδών νοικοκυριού φτάνει το 25,6%.

Επίσης, αυξημένη είναι η ένταση των προσφορών στα ράφια των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η οποία εντοπίζεται κυρίως στις δύο μεγάλες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών τα τρόφιμα και τα προϊόντα φροντίδας σπιτιού. Στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό του τζίρου που προήλθε από τις προωθητικές αυξήθηκε σε 24,8% και στη δεύτερη σε 25,3%. Συνολικά ο τζίρος των ταχυκίνητων αγαθών που διατέθηκε υπό καθεστώς προσφοράς αυξήθηκε σε 25% το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.

Αναφορικά με τις τρεις μεγάλες κατηγορίες ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών από τα στοιχεία της Circana προκύπτει ότι στα συσκευασμένα τρόφιμα η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,5%, στα είδη ατομικής υγιεινής και ομορφιάς 9,1% και στα απορρυπαντικά/καθαριστικά 9,7%. Την ίδια ώρα, ο όγκος πωλήσεων στα συσκευασμένα τρόφιμα ενισχύθηκε κατά 2,3%, στα είδη ατομικής υγιεινής και ομορφιάς κατά 1,7% και στα απορρυπαντικά/ καθαριστικά 0,5%.

Σε ό,τι αφορά στις 11 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων, το 11μηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2023 καταγράφηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε εννέα κατηγορίες και συγκεκριμένα στα συσκευασμένα τρόφιμα (0,4%), στα σνακς (4,7%), στα γαλακτοκομικά (2,9%), στα μη αλκοολούχα ποτά (4,7%), στα αλκοολούχα ποτά (4,8%), στα είδη ατομικής φροντίδας και ομορφιάς (1,7%), στα είδη ατομικής υγιεινής (1,8%), στα απορρυπαντικά & καθαριστικά σπιτιού (0,2%) και στα άλλα είδη νοικοκυριού (0,7%). Στον αντίποδα, μείωση του όγκου πωλήσεων σημειώθηκε στα κατεψυγμένα τρόφιμα (0,2%) και στα υλικά μαγειρικής (2%).

Πρωταθλητές των ανατιμήσεων στο 11μηνο αναδεικνύονται τα απορρυπαντικά και καθαριστικά με τις αυξήσεις τιμών να φτάνουν το 11,6%. Ακολουθούν τα υλικά μαγειρικής με αυξήσεις τιμών 9,4%, τα σνακς με αυξήσεις τιμών 8,5% και τα κατεψυγμένα τρόφιμα με αυξήσεις τιμών 8,3%. Οι μικρότερες αυξήσεις τιμών στη διάρκεια του 11μήνου σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα καταγράφηκαν στα αλκοολούχα ποτά (3,3%) .

Τα στοιχεία του 11μήνου δείχνουν επίσης ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται τα πολύ μικρά καταστήματα (έως 400 τ.μ.). Στα καταστήματα αυτά καταγράφεται αύξηση τζίρου (14,7%) ενώ το συνολικό τους μερίδιο στον τζίρο των σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται 11,6%. Στα σούπερ μάρκετ (πάνω από 2.500 τ.μ) καταγράφεται αύξηση τζίρου 13,5% με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 11,5% ενώ στα μεσαία καταστήματα (400 έως 1.000 τ.μ.) αύξηση τζίρου 9,8% με το μερίδιό τους στις συνολικές πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 33,5%. Επίσης, αύξηση 7% καταγράφεται στα μεγάλα καταστήματα (1.000 έως 2.500 τ.μ.), στα οποία πραγματοποιήθηκε το 43,5% του συνολικού τζίρου.

Ως προς τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων εμφανίζει η Κρήτη (16,9%). Ακολουθούν η Πελοπόννησος (11,3%), η Βόρεια Ελλάδα (11,1%), η Κεντρική Ελλάδα (9,1%), η Θεσσαλονίκη (8,6%) και η Αττική (8%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

