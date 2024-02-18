Εφορία: Αναζητούνται οι δικαιούχοι για επιστροφές ΦΠΑ ύψους 241 εκατ. ευρώ

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ βρίσκονται στα αζήτητα της εφορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη των δικαιούχων έχουν χαθεί από την εφορία και ουδείς εξ αυτών έχει παρουσιαστεί να τις αναζητήσει.

Οπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, επικαλούμενο στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Δεκέμβριο του 2023 είχε ανέλθει στα 558 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 274 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, καθώς έχουν περάσει 90 ημέρες από την έκδοση Ατομικού Φύλλου Εκπτωσης (ΑΦΕΚ), ενώ 284 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές φόρων που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, αφού δεν έχει παρέλθει αντίστοιχο διάστημα των 90 ημερών.

Πηγή: skai.gr

