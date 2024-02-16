Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία άνοδο 0,31% - Κέρδη 8,68% από τις αρχές του 2024

Με ήπια άνοδο 0,31%, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κινούμενη σε τροχιά ανόδου για τέταρτη συνεχή εβδομάδα, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης κερδίζει 4,87%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει άνοδο 8,68%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος την εβδομάδα αυτή βρέθηκε η μετοχή της Coc Cola HBC, καταγράφοντας κέρδη 11,41%, στον απόηχο των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία για την οικονομική χρήση του 2024. Θετικά αποτελέσματα παρουσίασε και η Τράπεζα Πειραιώς με την αγορά να αναμένει την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την τράπεζα, η οποία τοποθετείται στις αρχές Μαρτίου. Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των ξένων οίκων για τις τράπεζες. «Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει η JP Morgan. Μέσο περιθώριο ανόδου 28% έως τον Ιούνιο θα καταγράψουν οι μετοχές των εγχώριων τραπεζών, εκτιμά ο επενδυτικός οίκος. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ~40% φθηνότερες από τις αντίστοιχες της CEEMEA (Κεντρική και Ανατολή Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Oι τιμές-στόχοι είναι για την Alpha Bank τα 2,40 ευρώ, για τη Eurobank τα 2,40 ευρώ, για την Εθνική τα 8,30 ευρώ και για την Πειραιώς τα 5 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.405,32 μονάδες, έναντι 1.401,01 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,31%. Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 8,68%, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 2,77%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,20% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 9,35%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,26%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 6,79%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με οριακή άνοδο 0,08%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 15,49%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 552,773 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 110,555 εκατ. ευρώ, από 162,189 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 506 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 97,189 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 9,301 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

