Ραντεβού με το ΑΤΜ - Αναλυτικά όλες οι πληρωμές ως τα Χριστούγεννα

Εβδομάδα ...ταμείου αυτή που εκκινεί σήμερα καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι οι δικαιούχοι επιδομάτων – τακτικών κι έκτακτων – και οι συνταξιούχοι να έχουν τα χρήματα στη διάθεση τους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το ημερολόγιο πληρωμών έχει ως εξής:
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δικαιούχοι : 1,055 εκατ. Συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700€ και προσωπική διαφορά κάτω από 10€.
33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες
Ποσό : 150€
Κόστος : 158εκατ€
19 – 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Ο αλγόριθμος για φέτος βγάζει αύξηση 3% το οποίο σημαίνει ότι η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται από τα 413€ στα 426€.
Δικαιούχοι : Υπολογίζεται ότι ακέραια την αύξηση του 3% στην τσέπη τους θα δουν λίγοι περισσότεροι από 2,6εκατ€ συνταξιούχοι.
49.000 περίπου θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά που έχουν οπότε στην τσέπη τους θα δουν μικρότερη αύξηση από 3% ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις.
Κόστος Αυξήσεων : 430εκατ€
19 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί οι πληρωμές για τα ταμεία των μη-μισθωτών δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Επίσης θα πληρωθούν όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά την πρωτοχρονιά του 2017 ανεξάρτητα αν ήταν μισθωτοί ή όχι.
Πληρώνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
21 Δεκεμβρίου παίρνουν σειρά οι μισθωτοί δηλαδή οι συντάξεις ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Πληρώνονται επίσης και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Ενδιάμεσα από τις καταβολές των αυξημένων συντάξεων, θα ενισχυθούν και οι συνταξιούχοι που δεν θα δουν καμιά αύξηση στην τσέπη τους επειδή έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά , άνω των 10€. Το επίδομα είναι ανάλογο του αθροίσματος κύριων συντάξεων του δικαιούχου :
-200€ θα λάβουν 175.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη έως 700€
-150€ θα λάβουν 259.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη από 701€ έως 1100€
- 100€ θα λάβουν 309.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη από 1101€ έως 1600€.
Σύνολο δικαιούχων : 730.550
Κόστος : 102,8εκατ€
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 'ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Είναι η δεύτερη πληρωμή που αφορά την έκτακτη στήριξη , μόνο που τώρα δικαιούχοι δεν είναι συνταξιούχοι αλλά δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων :
800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα πάρουν επιπλέον μιάμιση δόση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 3 παιδιά θα λάβει επιπλέον 280€ - 700€.
Συνολικό κόστος : 125εκατ€
210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον μισή δόση του επιδόματος το οποίο θα είναι και αυξημένο κατά 8%. Για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει 648€ ( αρχικό επίδομα + 8% + 50% του αρχικού επιδόματος.
Συνολικό κόστος : 24εκατ€
225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200€
Συνολικό κόστος 45εκατ€
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης περίπου 2,3εκατ€ δικαιούχοι θα μοιραστούν περί τα 352εκατ€.
Υπενθυμίζεται ότι έως τις 21 Δεκεμβρίου , οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το επίδομα Χριστουγέννων.
Στις 22 Δεκεμβρίου θα γίνει και η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.
