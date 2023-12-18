Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ραντεβού με το ΑΤΜ - Αναλυτικά όλες οι πληρωμές ως τα Χριστούγεννα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών 

Πληρωμές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εβδομάδα ...ταμείου αυτή που εκκινεί σήμερα καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι οι δικαιούχοι επιδομάτων – τακτικών κι έκτακτων – και οι συνταξιούχοι να έχουν τα χρήματα στη διάθεση τους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το ημερολόγιο πληρωμών έχει ως εξής:  

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Δικαιούχοι : 1,055 εκατ. Συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700€ και προσωπική διαφορά κάτω από 10€. 

33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες 

Ποσό : 150€ 

Κόστος : 158εκατ€  

19 – 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Ο αλγόριθμος για φέτος βγάζει αύξηση 3% το οποίο σημαίνει ότι η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται από τα 413€ στα 426€. 

Δικαιούχοι : Υπολογίζεται ότι ακέραια την αύξηση του 3% στην τσέπη τους θα δουν λίγοι περισσότεροι από 2,6εκατ€ συνταξιούχοι.   

49.000 περίπου θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά που έχουν οπότε στην τσέπη τους θα δουν μικρότερη αύξηση από 3% ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις.  

Κόστος Αυξήσεων : 430εκατ€ 

19 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί οι πληρωμές για τα ταμεία των μη-μισθωτών δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.  

Επίσης θα πληρωθούν όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά την πρωτοχρονιά του 2017 ανεξάρτητα αν ήταν μισθωτοί ή όχι. 

Πληρώνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.  

21 Δεκεμβρίου παίρνουν σειρά οι μισθωτοί δηλαδή οι συντάξεις ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.  

Πληρώνονται επίσης και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. 

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ  

Ενδιάμεσα από τις καταβολές των αυξημένων συντάξεων, θα ενισχυθούν και οι συνταξιούχοι που δεν θα δουν καμιά αύξηση στην τσέπη τους επειδή έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά , άνω των 10€. Το επίδομα είναι ανάλογο του αθροίσματος κύριων συντάξεων του δικαιούχου :  

-200€ θα λάβουν 175.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη έως 700€ 

-150€ θα λάβουν 259.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη από 701€ έως 1100€ 

- 100€ θα λάβουν 309.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη από 1101€ έως 1600€. 

Σύνολο δικαιούχων : 730.550 

Κόστος : 102,8εκατ€ 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 'ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Είναι η δεύτερη πληρωμή που αφορά την έκτακτη στήριξη , μόνο που τώρα δικαιούχοι δεν είναι συνταξιούχοι αλλά δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων :  

800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα πάρουν επιπλέον μιάμιση δόση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 3 παιδιά θα λάβει επιπλέον 280€ - 700€. 
Συνολικό κόστος : 125εκατ€ 

210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον μισή δόση του επιδόματος το οποίο θα είναι και αυξημένο κατά 8%. Για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει 648€ ( αρχικό επίδομα + 8% + 50% του αρχικού επιδόματος.  
Συνολικό κόστος : 24εκατ€ 

225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ  θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200€ 
Συνολικό κόστος 45εκατ€ 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης περίπου 2,3εκατ€ δικαιούχοι θα μοιραστούν περί τα 352εκατ€. 

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 21 Δεκεμβρίου , οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το επίδομα Χριστουγέννων.  

Στις 22 Δεκεμβρίου θα γίνει και η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πληρωμές Χριστούγεννα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark