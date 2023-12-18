Ραντεβού με το ΑΤΜ - Αναλυτικά όλες οι πληρωμές ως τα Χριστούγεννα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εβδομάδα ...ταμείου αυτή που εκκινεί σήμερα καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι οι δικαιούχοι επιδομάτων – τακτικών κι έκτακτων – και οι συνταξιούχοι να έχουν τα χρήματα στη διάθεση τους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το ημερολόγιο πληρωμών έχει ως εξής:

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δικαιούχοι : 1,055 εκατ. Συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700€ και προσωπική διαφορά κάτω από 10€.

33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες

Ποσό : 150€

Κόστος : 158εκατ€

19 – 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ο αλγόριθμος για φέτος βγάζει αύξηση 3% το οποίο σημαίνει ότι η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται από τα 413€ στα 426€.

Δικαιούχοι : Υπολογίζεται ότι ακέραια την αύξηση του 3% στην τσέπη τους θα δουν λίγοι περισσότεροι από 2,6εκατ€ συνταξιούχοι.

49.000 περίπου θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά που έχουν οπότε στην τσέπη τους θα δουν μικρότερη αύξηση από 3% ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις.

Κόστος Αυξήσεων : 430εκατ€

19 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί οι πληρωμές για τα ταμεία των μη-μισθωτών δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Επίσης θα πληρωθούν όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά την πρωτοχρονιά του 2017 ανεξάρτητα αν ήταν μισθωτοί ή όχι.

Πληρώνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

21 Δεκεμβρίου παίρνουν σειρά οι μισθωτοί δηλαδή οι συντάξεις ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Πληρώνονται επίσης και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ενδιάμεσα από τις καταβολές των αυξημένων συντάξεων, θα ενισχυθούν και οι συνταξιούχοι που δεν θα δουν καμιά αύξηση στην τσέπη τους επειδή έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά , άνω των 10€. Το επίδομα είναι ανάλογο του αθροίσματος κύριων συντάξεων του δικαιούχου :

-200€ θα λάβουν 175.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη έως 700€

-150€ θα λάβουν 259.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη από 701€ έως 1100€

- 100€ θα λάβουν 309.000 περίπου δικαιούχοι με σύνταξη από 1101€ έως 1600€.

Σύνολο δικαιούχων : 730.550

Κόστος : 102,8εκατ€

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 'ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Είναι η δεύτερη πληρωμή που αφορά την έκτακτη στήριξη , μόνο που τώρα δικαιούχοι δεν είναι συνταξιούχοι αλλά δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων :

800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα πάρουν επιπλέον μιάμιση δόση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 3 παιδιά θα λάβει επιπλέον 280€ - 700€.

Συνολικό κόστος : 125εκατ€

210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον μισή δόση του επιδόματος το οποίο θα είναι και αυξημένο κατά 8%. Για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει 648€ ( αρχικό επίδομα + 8% + 50% του αρχικού επιδόματος.

Συνολικό κόστος : 24εκατ€

225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200€

Συνολικό κόστος 45εκατ€

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης περίπου 2,3εκατ€ δικαιούχοι θα μοιραστούν περί τα 352εκατ€.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 21 Δεκεμβρίου , οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το επίδομα Χριστουγέννων.

Στις 22 Δεκεμβρίου θα γίνει και η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

Πηγή: skai.gr

