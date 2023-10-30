e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών, ύψους 10,6 εκατ. ευρώ, σε χιλιάδες επαγγελματίες

Την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιείται η τρίτη από τις διαδοχικές καταβολές, ποσού 10.621.113,78 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ και μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. & Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 26/10/2023 και δεν έχουν από οποιανδήποτε αιτία οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ, βεβαιωμένη στο ΚΕΑΟ.

Σε αυτή την τρίτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.782 δικαιούχων, ανέρχεται σε 14.310,46 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων, καθώς και όσες υποβλήθηκαν από τις 27/10/2023 και μετέπειτα, προκειμένου τα αντίστοιχα ποσά να τους αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι παρατείνεται, μέχρι και τις 30/09/2024, η λειτουργία της «ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης της ασφάλισης για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς» και της συσχετιζόμενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής εισφορών σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

