ΔΥΠΑ: Επιπλέον 423 επιχειρηματίες θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το «πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους, ηλικίας από 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Συγκεκριμένα, μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα χρηματοδοτηθούν 423 επιχειρήσεις επιπλέον των 741 επιχειρήσεων που είχαν ήδη εγκριθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης,

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή και

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) και του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-kleista.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.