Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το λαθρεμπόριο, η φορολογική συμμόρφωση και η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων αποτελούν τους άξονες δράσεις της ΑΑΔΕ ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.

Ερωτηθείς για το λαθρεμπόριο καύσιμων ανέφερε ότι απαιτείται συνεργασία με πολλές υπηρεσίες, έχουν εντοπιστεί κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν στα συστήματα εισροών-εκροων.

Τόνισε ότι έχει άρχισει και λειτουργεί η πλατφόρμα οπού γίνεται επεξεργασία των στοιχείων και εντοπίζονται τα πρατήρια με παραβατικότητα.

Είπε παράλληλα ότι η δουλειά της Αρχής φαίνεται και στον ΚΕΝΟ ΦΠΑ, ο οποίος ήταν κοντά στο 30% πλέον είναι στο 17, 8 και η πρόβλεψη είναι ότι θα φτάσουμε για κάτω από 10.

