Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το λαθρεμπόριο, η φορολογική συμμόρφωση και η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων αποτελούν τους άξονες δράσεις της ΑΑΔΕ ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
Ερωτηθείς για το λαθρεμπόριο καύσιμων ανέφερε ότι απαιτείται συνεργασία με πολλές υπηρεσίες, έχουν εντοπιστεί κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν στα συστήματα εισροών-εκροων.
Τόνισε ότι έχει άρχισει και λειτουργεί η πλατφόρμα οπού γίνεται επεξεργασία των στοιχείων και εντοπίζονται τα πρατήρια με παραβατικότητα.
Είπε παράλληλα ότι η δουλειά της Αρχής φαίνεται και στον ΚΕΝΟ ΦΠΑ, ο οποίος ήταν κοντά στο 30% πλέον είναι στο 17, 8 και η πρόβλεψη είναι ότι θα φτάσουμε για κάτω από 10.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.