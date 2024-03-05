Δύο ελληνικές εταιρείες στη λίστα των Financial Times με τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Δύο ελληνικές εταιρείες συγκαταλέγονται στη φετινή λίστα των χιλίων ταχύτερα αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λίστα που καταρτίζει κάθε χρόνο η βρετανική εφημερίδα Financial Times σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Statista.

Η φετινή λίστα ταξινομεί τις εταιρείες με βάση τον Μεσοσταθμικό Ρυθμό Ετήσιας Ανάπτυξης (CAGR) για την περίοδο 2019-2022.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία, στη θέση 83 της λίστας, είναι η Ferryscanner που ιδρύθηκε το 2018 και δραστηριοποιείται στον τομέα Εστίασης και Ταξιδιών, με μεσοσταθμικό ρυθμό ανάπτυξης 172,4% και 27 υπαλλήλους (το 2022).

Στη θέση 117 ακολουθεί η δεύτερη ελληνική εταιρεία, η Active Energy Solutions από τον τομέα Ενέργειας και Κοινοφελών Υπηρεσιών. Με έτος ίδρυσης το 2014 και με δύο υπαλλήλους κατέγραψε αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης 147,3%.

Η μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στη χιλιάδα είναι των εταιρειών πληροφορίας της τεχνολογίας και λογισμικού, με 188 παρουσίες.

Ακολουθούν οι κατασκευαστικές εταιρείες με 94 παρουσίες στη λίστα και έπονται οι εταιρείες διαδικτυακού εμπορίου με 78 παρουσίες, μειωμένες μετά από την έξοδο από τους περιορισμούς των ετών της πανδημίας.

Στην τέταρτη θέση είναι οι εταιρείες ενέργειας και παροχής κοινωφελών υπηρεσιών, με 69 παρουσίες.

Η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ευρώπη για το 2023 είναι η Raylyst Solar, επιχείρηση διανομής πάνελ ηλιακής ενέργειας και άλλων φωτοβολταϊκών προϊόντων με έδρα την Πράγα. Ιδρυθείσα το 2018, η εταιρεία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 824,4% το 2023, αξιοποιώντας την αυξημένη ζήτηση για ανανεώσιμη ενέργεια.

Ακολουθούν κατά σειρά η γαλλική εταιρεία διαφήμισης Adagio με ρυθμό ανάπτυξης 582,6% και η ιταλική εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης Bidberry με αντίστοιχο ποσοστό 424,4%.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή η Ιταλία διατηρεί την πρωτιά με 309 εταιρείες στη λίστα ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 202.

Το Λονδίνο παραμένει για όγδοη χρονιά στην κορυφή ως προς τον αριθμό των περισσότερων εταιρειών στη λίστα με 69, ενώ το Μιλάνο με 44 προσπερνά στη δεύτερη θέση το Παρίσι που υποχωρεί στην τρίτη με 39

