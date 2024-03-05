Παγωμένα θα παραμείνουν, έως τον Απρίλιο του 2025, τα επιτόκια σε 422.000 στεγαστικά δάνεια ενήμερων δανειοληπτών συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ μετά την επέκταση του μέτρου κατά 12 ακόμα μήνες από τις τράπεζες.



Επέκταση του μέτρου έχουν ανακοινώσει ήδη Eurobank και Αlpha Bank, και αναμένονται ανακοινώσεις από τις υπόλοιπες τράπεζες.



Tο μέτρο αφορά σε όλα τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και στα ρυθμισμένα κόκκινα δάνεια που αποπληρώνονται, τα οποία εκταμιεύτηκαν πριν από το 2023.



Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο έκτακτο μέτρο έχουν ενταχθεί 422.000 δανειακές συμβάσεις στεγαστικών δανείων, συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Eurobank

«Σε συνέχεια της από 11 Απριλίου 2023 ανακοίνωσης με θέμα «Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων» (εφεξής «Πρόγραμμα»), η Τράπεζα, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία υποστήριξης αλλά και ανταμοιβής των πελατών της, ιδιωτών συνεπών δανειοληπτών, ανακοινώνει την παράταση του Προγράμματος για άλλους 12 μήνες, με τους ιδίους όρους όπως αναλυτικά περιγράφονταν στην ανακοίνωση της 11ης Απριλίου 2023.

Ειδικότερα, ανάλογα με τα επιτόκια βάσης και το νόμισμα του δανείου, τα επιτόκια του Προγράμματος που συνεχίζουν να ισχύουν, έχουν ως εξής:

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΗΣ Επιτόκιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δάνεια σε Ευρώ EURIBOR 1 μηνός 2,70% EURIBOR 3 μηνών 2,85% Επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) 3,30% Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο Επιτόκιο SARON 1,20%

Από το διατραπεζικό επιτόκιο SARON (Swiss Average Rate Overnight) υπολογιστικά προκύπτουν τα αντίστοιχα LIBOR για το Ελβετικό Φράγκο».



Η ανακοίνωση της Alpha Bank



«Παρατείνεται το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων Προστασία από την αύξηση των επιτοκίων για ένα επιπλέον έτος στους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου



Την έμπρακτη επιβράβευση προς τους Πελάτες της που παραμένουν συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις για στεγαστικά δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου συνεχίζει η Alpha Bank.



Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της από 11/4/2023 ανακοίνωσής της για τους όρους του Προγράμματος, η Τράπεζα προχωρά στην παράταση του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων μέχρι και την 30ή Απριλίου 2025.



Στο Πρόγραμμα, το οποίο ισχύει για όλα τα νομίσματα χορήγησης, εντάσσονται αυτόματα όλοι οι ιδιώτες πελάτες Στεγαστικών Δανείων Κυμαινόμενου Επιτοκίου, τα οποία έχουν εκταμιευθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.



Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Alpha Bank, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.