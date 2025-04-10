Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εικοσιτέσσερις (24) μόλις ημέρες χρειάστηκαν για να ξεπεράσουν οι φορολογικές δηλώσεις το 1 εκατομμύριο, και ήδη βρισκόμαστε στα 1,155εκατ. Για να γίνει αντιληπτό ακριβώς το τι έχει γίνει φέτος, αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πέρυσι τέτοιες ημέρες δεν είχε υποβληθεί ούτε μια φορολογική δήλωση. Μόλις 79.609 είχαν υποβληθεί το 2023 και 81.127 το 2022. Στην ουσία λοιπόν ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει υπερδεκατετραπλασιαστεί σε σύγκριση με 2 και 3 έτη πριν.

Για αυτά τα θεαματικά ομολογουμένως αποτελέσματα ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο αρχηγείο της ΑΑΔΕ από τον επικεφαλής της αρχής Γιώργο Πιτσιλή. Με αυτούς τους ρυθμούς ( των περίπου 62.000 δηλώσεων την ημέρα) δεν είναι υπερβολικές οι εκτιμήσεις για 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις στο τέλος του Απριλίου.

Από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην ΑΑΔΕ

Στο να επιτευχθεί ο αριθμός ή και να ξεπεραστεί, θα βοηθήσει και το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ θα περιμένει έως τις 24 Απριλίου πριν….πατήσει το κουμπί ώστε να υποβληθούν αυτόματα όσες από τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων δεν έχουν έως τότε υποβληθεί. Ο αριθμός τους είναι περίπου 1,3 εκατ. δηλώσεις που αφορούν περίπου 1,5εκατ. φορολογουμένους.

Αμέσως μετά, στις 25 Απριλίου, θα μπορούν να γίνονται τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις στις περιπτώσεις που κάποιοι υπέβαλαν τη δήλωση τους αλλά διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι υπήρχαν λάθη ή παραλείψεις που «φούσκωσαν» το εκκαθαριστικό.

Πέντε (5) ημέρες αργότερα, στις 30 Απριλίου, λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για την κατοχύρωση του δικαιώματος στη έκπτωση του 4%. Όσοι υποβάλουν τη δήλωση τους έως τότε και εξοφλήσουν το φόρο (δεν χρειάζεται να είναι εφάπαξ σύμφωνα με σημαντική μερίδα φοροτεχνικών αλλά μπορεί να γίνει και τμηματικά όπως γράψαμε και στις 7 Απριλίου) έως τις 31 Ιουλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης τότε θα δουν την έκπτωση του 4%.

Στις 15 Ιουνίου λήγει η διορία που έχουν στη διάθεση τους τα φυσικά πρόσωπα για να υποβάλουν τη δήλωση τους και να κατοχυρώσουν το δικαίωμα στην έκπτωση 3% (με ταυτόχρονη πάντα εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου).

Αν η υποβολή της δήλωσης γίνει έως τις 15 Ιουλίου – που είναι και η καταληκτική προθεσμία για ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών πόλεμων – τότε η έκπτωση είναι 2%.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η δήλωση φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει έως τις 31 Ιουλίου.

Για όσους επιλέξουν να μην εξοφλήσουν έως τις 31 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος θα γίνει φέτος σε 8 μηνιαίες δόσεις από τις 31 Ιουλίου 2025 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.



Για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τον Δεκέμβριο 2025 (όπως κατοίκων εξωτερικού, όσων έχουν μεταφέρει την κατοικία τους στην αλλοδαπή εντός του 2024 ή δηλώσεις αποβιωσάντων το 2024) η πρώτη δόση ορίζεται στις 31 Ιανουαρίου 2026.



Για δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως τον Δεκέμβριο 2025 και η πράξη βεβαίωσης φόρου εκδίδεται μετά τον Δεκέμβριο του 2025 η πρώτη δόση ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.