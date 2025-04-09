Στην πορεία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, που ήδη ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά από σχετική παρουσίαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υφυπουργού Γιώργου Κώτσηρα.

Όπως σημείωσε ο Κυρ. Πιερρακάκης, το φετινό ρεκόρ υποβολής δηλώσεων αποτυπώνει τόσο την υπευθυνότητα των πολιτών όσο και την αξιοπιστία του φορολογικού μηχανισμού και των ψηφιακών υποδομών του κράτους.

«Όταν το κράτος λειτουργεί σωστά, οι πολίτες ανταποκρίνονται με συνέπεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα που έφεραν αποτέλεσμα

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις που συνέβαλαν στη βελτίωση της διαδικασίας, όπως:

οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις,

τα αυξημένα κίνητρα για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου,

οι ταχύτατες επιστροφές φόρου για όσους έχουν πιστωτικές δηλώσεις,

αλλά και το νέο, σταθερό χρονοδιάγραμμα υποβολής.

Τα έσοδα αυξάνονται παρά τη μείωση φόρων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο γεγονός ότι, παρά τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, τα έσοδα του κράτους καταγράφουν σταθερή αύξηση.

Όπως επεσήμανε, αυτό οφείλεται:

στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,

στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος,

στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,

και στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ.

«Μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερες δυνατότητες»

«Το κράτος πλέον λειτουργεί με διαφάνεια στα φορολογικά έσοδα και οι πολίτες το επιβραβεύουν», δήλωσε ο Κυρ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι αυτή η θετική πορεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και για την ενίσχυση κρίσιμων τομέων όπως η Υγεία, η Παιδεία και οι επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.