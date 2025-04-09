Η Goldman Sachs ανακάλεσε την προηγούμενη πρόβλεψή της για ύφεση 65% μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των σαρωτικών δασμών, αναφέροντας στην επικαιροποίησή της ότι δεν αναμένει πλέον πως η αμερικανική οικονομία οδεύει προς ύφεση.

Η επενδυτική τράπεζα την Τετάρτη λίγο πριν τη 1 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι είχαν αυξηθεί οι προβλέψεις για ύφεση σε 65% εντός 12 μηνών, με ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 1%.

Η ομάδα οικονομικής έρευνας της Goldman Sachs ανέφερε σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε στις 2:10 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ ότι, ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσης του Προέδρου Τραμπ για 90ήμερη αναστολή των παγκόσμιων «ανταποδοτικών» δασμών, δεν προβλέπει πλέον ύφεση.

«Επιστρέφουμε στην προηγούμενη βασική πρόβλεψη χωρίς ύφεση, με ανάπτυξη ΑΕΠ στο 0,5% και πιθανότητα ύφεσης στο 45%.»



Πηγή: skai.gr

