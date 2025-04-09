Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο BBC ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που υπόκεινται στον βασικό δασμό 10%, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 5 Απριλίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αμετάβλητοι παραμένουν οι δασμοί που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε την επιβολή 25% δασμού σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καταργώντας τις προηγούμενες εξαιρέσεις για εμπορικούς εταίρους, όπως ο Καναδάς και η Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή για 90 ημέρες των δασμών που είχε επιβάλλει σε χώρες «παραβάτες», όπως είχε χαρακτηρίσει «χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα», διατηρώντας, ωστόσο, σε ισχύ τον καθολικό βασικό δασμό 10% για όλες τις χώρες εκτός από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά. Ο συγκεκριμένος δασμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Απριλίου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τα πρώτα αντίμετρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τους δασμούς της, λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την παύση των δασμών.

«Αυτή ήταν μία κακή χρονική συγκυρία για αυτούς, κακή συγκυρία», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το θέμα και για την απειλή του να τιμωρήσει οποιαδήποτε ξένη χώρα αντιδράσει.

Ωστόσο, ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Εμπορίου, ανέφερε στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ορίσει για αργότερα την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων, προσθέτοντας ότι «η προσδοκία μας είναι ότι θα είναι για ακόμα αργότερα».

Ο Τραμπ απάντησε: «Χαίρομαι που περίμεναν».

Αυτός ο δασμός δεν εφαρμόστηκε ποτέ στον Καναδά ή το Μεξικό, και καμία από τις δύο χώρες δεν θα συμπεριληφθεί στον βασικό δασμό 10% τώρα, είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι δασμοί που είχαν επιβληθεί στον Καναδά και το Μεξικό παραμένουν αμετάβλητοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι εμπορικές συναλλαγές βάσει της συμφωνίας USMCA δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές εκτός USMCA επιβαρύνονται με 25% δασμό.



