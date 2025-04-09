Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η αγορά ομολόγων έχει ανακάμψει, μετά τις αρχικές ανησυχίες και την επιφυλακτικότητα που προκάλεσαν οι δασμοί του.

«Η αγορά ομολόγων τώρα είναι υπέροχη», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών αμερικανικών τίτλων αμέσως μετά την απόφασή του να αναστείλει προσωρινά τους υψηλούς δασμούς που είχε επιβάλλει στο σύνολο των χωρών.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εν λόγω ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά βλέπουμε ένα τεράστιο κύμα διάθεσης από άλλες χώρες.»

Πρόσθεσε, επίσης, ότι υπάρχουν «πολύ περισσότερες από 75» χώρες που επιδιώκουν συμφωνίες.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε στενά την αγορά ομολόγων πριν λάβει την απόφαση για την αναστολή των δασμών, χαρακτηρίζοντάς την ταυτόχρονα «πολύ δύσκολη» αλλά και «σαστισμένης».

Ερωτηθείς γιατί αποφάσισε να αναστείλει την προηγούμενη απόφασή του, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, σκέφτηκα ότι κάποιοι άρχισαν λίγο να παρεκκλίνουν. Είχαν αρχίσει να σαστίζουν. Είχαν αρχίσει να φοβούνται λιγάκι».

Παραδέχθηκε επίσης ότι «οι τελευταίες ημέρες, ήταν αρκετά δυσάρεστες, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πτώση των αγορών λόγω των σαρωτικών δασμών που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η 90ήμερη παύση των δασμών αφορά τις χώρες που δεν προχώρησαν σε αντίποινα στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας με την Κίνα και διαβεβαίωσε ότι αυτή θα είναι δίκαιη για όλους. «Φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ίσως γρηγορότερα από ό,τι περίμενα», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις των εταιρειών καθώς ο χρόνος προχωρά. Αναφορικά με τους δασμούς, τόνισε ότι απαιτείται ευελιξία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.