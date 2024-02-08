RWE και ΔΕΗ συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης με την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων ισχύος σχεδόν 1GW στην Δυτική Μακεδονία.

Επενδυτικές αποφάσεις για την κατασκευή πρόσθετου φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 450 MWp /432 MWac στο Αμύνταιο

Έναρξη κατασκευής στους επόμενους μήνες και λειτουργία το 2025

Συνολική επένδυση €255,4 εκατ., εκ των οποίων τα €127,7 εκατ. θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και €76,6 εκατ. μέσω τραπεζικού δανεισμού, κατ’ αναλογία από Alpha Bank, Eurobank και Εθνική

Υπογραφή μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας («πράσινα» PPA) με την ΔΕΗ και την RWE Supply & Trading

Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των υπολοίπων οκτώ φωτοβολταϊκών έργων με συνολική ισχύ 490 MWp /434 MWac

Δύο κορυφαίοι ενεργειακοί όμιλοι, η RWE και η ΔΕΗ, συνεχίζουν να προωθούν την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας μέσω της κοινής εταιρίας τους ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν η RWE Renewables Europe & Australia (51%) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49%). Η εταιρεία έλαβε την τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή ενός επιπλέον φωτοβολταϊκού έργου στη χώρα. Το εν λόγω φωτοβολταϊκό έργο είναι το τελευταίο έργο του χαρτοφυλακίου των 940 MWp (870 MWac) του Αμυνταίου, το οποίο εισέρχεται τώρα στη φάση της κατασκευής. Επιπλέον, η ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή ΑΕ , αναπτύσσει στην Ελλάδα ένα ακόμα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων παρόμοιου μεγέθους.

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο "Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο" (ομάδα έργου III) συνολικής ισχύος περίπου 450 MWp (432 MWac) βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην υπαίθριου λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου. Οι εργασίες κατασκευής έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, ενώ η λειτουργία του αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025. Η κοινοπραξία κατασκευάζει ήδη οκτώ μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα (ομάδες έργων I & II) στην ευρύτερη περιοχή, συνολικής ισχύος 490 MWp (434 MWac), τα οποία αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός του έτους.

Η εταιρεία ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή ΑΕ που διαχειρίζεται το έργο, έχει υπογράψει διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 10ετούς διάρκειας με τη ΔΕΗ και την RWE Supply & Trading, οι οποίες θα αγοράζουν την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από το έργο.

Για την επένδυση ύψους €255,4 εκατ. στο «Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο», εξασφαλίστηκαν €127,7 εκατ. από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρηματοδοτηθούν με τραπεζικό δανεισμό ύψους €76,6 εκατ., κατ’ αναλογία από τις τράπεζες Alpha Bank ΑΕ, Eurobank ΑΕ και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, καθώς και από ίδια κεφάλαια ύψους €51,1 εκατ.. Η χρηματοδότηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο του οικονομικού κλεισίματος.

Η Katja Wünschel, Διευθύνουσα σύμβουλος της RWE Renewables Europe & Australia δήλωσε: «Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα. Οι εργασίες κατασκευής των πρώτων οκτώ φωτοβολταϊκών έργων μας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με την τελευταία μας επενδυτική απόφαση έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για έναν επιπλέον φωτοβολταϊκό σταθμό 450 MWp. Αυτό υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά με σχεδόν ένα γιγαβάτ φωτοβολταϊκής ισχύος υπό κατασκευή και μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα παρόμοιου μεγέθους σε ανάπτυξη».

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, ανέφερε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την τελική επενδυτική απόφαση για ένα ακόμη σημαντικό φωτοβολταϊκό έργο στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα εμπρός στη δέσμευσή μας για βιώσιμη καθαρή ενέργεια. Η συνεργασία μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της RWE Renewables Europe & Australia στο πλαίσιο της ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή ΑΕ, υπογραμμίζει την κοινή μας αφοσίωση στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. Επιταχύνοντας την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έργων μας με συνολική ισχύ σχεδόν ενός γιγαβάτ, συμβάλλουμε ενεργά στους στόχους της χώρας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί απόδειξη επιτυχίας της συνεργασίας μας και της σταθερής μας εστίασης στη δημιουργία ενός καθαρότερου, πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για την Ελλάδα».

Ο Κώστας Παπαμαντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Renewables Hellas Μ.Α.Ε. και της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, τόνισε: «Η ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή ΑΕ παραδίδει τα φωτοβολταϊκά έργα της με εντυπωσιακό ρυθμό. Εντός ενός έτους, η κοινή εταιρεία έχει αναπτύξει με επιτυχία και έχει λάβει επενδυτικές αποφάσεις και για τις τρεις ομάδες έργων στο Αμύνταιο με συνολική ισχύ τα 940 MWp, και προσβλέπει για φέτος στη σύνδεση 490 MWp στο δίκτυο. Το μεγάλο αυτό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων της RWE και της ΔΕΗ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.