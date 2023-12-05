Στις 23 Ιανουαρίου στο Λονδίνο θα παρουσιαστεί το νέο, επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών της ENEL Ρουμανίας και της αλυσίδας Κωτσόβολος, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Υπερταμείου.

Στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως είπε, είναι μια ΔΕΗ διεθνοποιημένη, αναπτυξιακή, υγιής, πελατοκεντρική και σύγχρονη, που δημιουργεί βιώσιμη αξία σε όλους.

Η στρατηγική της ΔΕΗ βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

- Τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, με τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και την απολιγνιτοποίηση.

- Τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, με έξυπνους μετρητές και επενδύσεις στο δίκτυο.

- Την πελατοκεντρικότητα, προκειμένου η ΔΕΗ να είναι η πρώτη επιλογή όχι λόγω συνήθειας αλλά επειδή ανταποκρίνεται σε αυτό που χρειάζεται ο σύγχρονος καταναλωτής.

Ο κ. Στάσσης έκανε αναδρομή στην πορεία της επιχείρησης από το 2019, οπότε βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι η πορεία διάσωσης και ανάκαμψης αποτελεί υπόδειγμα για το πώς μια επιχείρηση στενά συνδεδεμένη με το Δημόσιο μπορεί να γίνει δύναμη εκσυγχρονισμού για όλο τον κλάδο.

Στάθηκε ιδιαίτερα:

- Στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, με τεχνοκρατικά κριτήρια αλλά και με στοιχεία κοινωνικής ενσυναίσθησης. «Οι ζημιές έγιναν συνεχόμενη κερδοφορία που μας επέτρεψε να σταθούμε στο πλευρό των πελατών μας με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις από κάθε άλλο πάροχο», είπε.

- Στο κλίμα συνεργασίας με τους εργαζόμενους. «Τα προσκόμματα δεν είναι ανυπέρβλητα όταν γίνεται κατανοητό πως το καλό της επιχείρησης συμβαδίζει με το συμφέρον των εργαζομένων», τόνισε.

Σήμερα, είπε «η ΔΕΗ έχει εξυγιανθεί και προχωρά μπροστά προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια δισεκατομμυρίων. Η μετοχή ανέκαμψε, το ποσοστό του Δημοσίου μειώθηκε αλλά η αξία τής συμμετοχής είναι υψηλότερη λόγω της αύξησης της τιμής της μετοχής. Μια επιχείρηση στενά συνδεδεμένη με το Δημόσιο δείχνει πώς μπορεί να ανατρέψει στα στερεότυπα. Η επιτυχία της ΔΕΗ γίνεται επιτυχία της Ελλάδας».

