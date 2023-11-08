ΔΕΗ blue και AVIS συνεργάζονται για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Η ΔΕΗ, με την υπηρεσία ΔΕΗ blue που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης και αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών πανελλαδικά, και η Avis, κορυφαία εταιρεία στο χώρο του Mobility, υπέγραψαν σύμβαση συνεργασίας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων φόρτισης σε όλους τους οδηγούς αυτοκινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Συγκεκριμένα, η συνεργασία προσφέρει την προμήθεια και εγκατάσταση AC φορτιστών στους πελάτες του Avis Leasing, χωρίς επιβάρυνση με επιπλέον κόστη και διαδικασίες, καθώς όλα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα του Leasing συμβολαίου. Μέσω της διασύνδεσης των εφαρμογών My Avis και ΔΕΗ blue, οι οδηγοί θα μπορούν να φορτίσουν το όχημά τους στο πλησιέστερο δημόσιο σημείο φόρτισης ΔΕΗ blue με αποκλειστικά προνόμια αλλά και να διαχειριστούν τη φόρτιση του οχήματός τους στον ιδιωτικό τους χώρο.



Οι πελάτες Leasing ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων της Avis επιλέγοντας το κατάλληλο πακέτο από τη ΔΕΗ blue αποκτούν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης. Από τα πρώτα στάδια της ενημέρωσης και επιλογής πακέτου μέχρι την εγγυημένη εγκατάσταση των φορτιστών στο χώρο τους από εξειδικευμένο προσωπικό και με την αξιοπιστία της ΔΕΗ, επωφελούνται από τη συνεργασία και τα μοναδικά προνόμια.

Η συνεργασία της ΔΕΗ blue και της Avis αποδεικνύει τη δέσμευση και των δύο πλευρών στην ανάπτυξη και διεύρυνση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Η ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή και προσβάσιμη σε όλους, με περισσότερα από 1.800 δημόσια σημεία φόρτισης και 180 σημεία ταχυφόρτισης ισχύος έως 300 kW (DC) πανελλαδικά. Πρόκειται για έναν ολόκληρο κόσμο προσωποποιημένων υπηρεσιών, που βασίζονται στην πράσινη ενέργεια και δίνουν πρόσβαση στα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Το μόνο που χρειάζεται για φόρτιση στο δίκτυο ΔΕΗ blue είναι η λήψη της εφαρμογής ΔΕΗ blue, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές Apple και Android.

Στο ΔΕΗ blue app οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα το πλησιέστερο σημείο φόρτισης, να κάνουν κράτηση του διαθέσιμου ταχυφορτιστή που τους εξυπηρετεί, να φορτίζουν πληρώνοντας με το ψηφιακό τους πορτοφόλι & να οργανώνουν τα ταξίδια τους προγραμματίζοντας στάσεις και χρόνο φόρτισης. Επιπλέον, μπορούν συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης για εγγεγραμμένους χρήστες και να συνδέουν τον ιδιωτικό φορτιστή στο Προφίλ τους προκειμένου να διαχειρίζονται τις ιδιωτικές φορτίσεις στο σπίτι ή την εργασία τους.

Η Avis κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αυτοκίνησης, αναπτύσσοντας νέες, καινοτόμες λύσεις ενοικίασης και leasing που απλοποιούν τη ζωή και την καθημερινότητα του πελάτη. Με ιστορία που υπερβαίνει τα 60 χρόνια, ένα εκτενές δίκτυο με πάνω από 80 σταθμούς σε όλη τη χώρα, καθώς και στόλο άνω των 55.000 αυτοκίνητων, κατέχει σήμερα τη θέση της μεγαλύτερης εταιρείας στην αγορά της ενοικίασης (Car Rental) και της μακροχρόνιας μίσθωσης (Leasing) αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πάντα δίπλα στους πελάτες της, εστιάζει διαχρονικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας τους, επενδύοντας στη σύγχρονη αυτοκίνηση και στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών mobility. Οδηγώντας τις εξελίξεις, δεσμεύεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του κλάδου. Με ένα επενδυτικό πλάνο που υπερβαίνει το 1 δις ευρώ για την επόμενη πενταετία, η Avis υλοποιεί με συνέπεια την αναβάθμιση του στόλου της με ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Με το ανανεωμένο MyAvis App, κάθε πελάτης Leasing έχει τον πλήρη έλεγχο και εύκολη διαχείριση του αυτοκινήτου του, καθώς η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να δίνει λύσεις και στις πιο δύσκολες στιγμές. Με τη χρήση της εφαρμογής, ο πελάτης της Avis απολαμβάνει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις διαδρομές τους εντός και εκτός πόλης καθώς έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και το ιστορικό του αυτοκινήτου, μπορεί να προγραμματίσει εύκολα και γρήγορα το επόμενο service του αλλά και να ενημερωθεί με απαραίτητες οδηγίες για έκτακτες περιπτώσεις. Η εφαρμογή MyAvis είναι διαθέσιμη Δωρεάν για συσκευές Apple και Android.

