Χρηματιστήριο: Στις 1.344,49 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,66%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά διορθώνει μετά από οκτώ συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,01%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.344,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,66%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 5,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+0,36%) και της Autohellas (+0,30%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,43%), της Ελλάκτωρ (-1,37%) και της Πειραιώς (-1,11%).

Ανοδικά κινούνται 19 μετοχές, 52 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ακρίτας +4,46% και Medicon +3,05%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Space Hellas -5,90% και Εκτέρ -2,78%.

Πηγή: skai.gr

