Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αντιμέτωποι με καμπάνα ύψους 12 συντάξεων (κύριων και επικουρικών) θα βρεθούν οι συνταξιούχοι που δεν θα δηλώνουν στον ΕΦΚΑ ότι εργάζονται.

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με την οποία δίνει οδηγίες στους υπαλλήλους του αναφορικά με το νέο πλαίσιο που διέπει την ασφαλιστική αντιμετώπιση των εργαζόμενων συνταξιούχων όπως αυτό ισχύει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας το Δεκέμβριο.

Η ισχύς του άρθρου 114 που καταργεί το πέναλτι της παρακράτησης 30% της σύνταξης και το αντικαθιστά με έναν πόρο 10% επί της αμοιβής υπέρ ΕΦΚΑ έχει αναδρομική ισχύ από την πρωτοχρονιά του 2024.

Η εγκύκλιος δηλώνει ρητά ότι κατά το διάστημα εργασίας του συνταξιούχου κι άρα υποχρεωτικά ασφαλισμένου ο συνταξιούχος συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά το σύνολο της κύριας και επικουρικής ασφάλισης που δικαιούται είτε λαμβάνει σύνταξη λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας.

Κατ' εξαίρεση , στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης αναστέλλεται εφόσον ο συνταξιούχος ΔΕΝ έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικά για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ( από κοινή ή επαγγελματική νόσο, εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας) καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 που προέβλεπε τη διακοπή της σύνταξης (κύριας και επικουρικής) εφόσον ο συνταξιούχος αναπηρίας αναλάβει εργασία από την οποία αμείβεται υγιής απασχολούμενους.

Έτσι, από την 1/1/2024 σύμφωνα με την εγκύκλιο παύει ο έλεγχος των ασφαλιστικών οργάνων σχετικά με το ύψος αποδοχών/ εισοδήματος από την εργασία των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και οι συντάξεις αναπηρίας καταβάλλονται ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών και ανεξάρτητα από το πότε άρχισε ο συνταξιούχος την εργασία του (ακόμη και πριν το 2024).

Σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται ασφαλιστικά ο χρόνος ασφάλισης του εργαζόμενου συνταξιούχου, η αναδρομικότητα πάει πίσω στις 13/5/20216.

Προβλέπεται ότι μετά τη διακοπή της απασχόλησης του συνταξιούχου, ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται, αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης όχι όμως αυτόματα αλλά μετά από αίτημα του συνταξιούχου.

Η προσαύξηση θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της αίτησης,

Τα ίδια ισχύουν διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ και για τους συνταξιούχους που συνέχισαν την εργασίας τους από τις 12/5/2016 η αξιοποίηση προϋποθέτει ότι οι προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις προέβλεπαν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου. (παρ. 8)

Πηγή: skai.gr

