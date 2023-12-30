Ποιες εφαρμογές του Taxisnet θα είναι ανοιχτές έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής - Δείτε αναλυτικά

Τις εφαρμογές του Taxisnet που θα είναι ανοιχτές και προσβάσιμες για το κοινό έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής, παραμονή Πρωτοχρονιάς, γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ.

Πιο αναλυτικά:

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

• Η ψηφιακή εφαρμογή «my Property», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

• Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2023, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2022, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος η 03/01/2024 για τα φορολογικά έτη 2018 έως 2022 και η 10/01/2024 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2017).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

• Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΑΠ (2010-2013), Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2022 (σύμφωνα με την Α. 1006/2023), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2023 και ώρα 23:00.

• Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2024, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 01/01/2024.

• Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.