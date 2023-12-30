Λογαριασμός
Ποιες εφαρμογές του Taxisnet θα είναι ανοιχτές έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής - Δείτε αναλυτικά

Εκπνέει η προθεσμία για μία σειρά υποχρεώσεων που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι πολίτες - Έως τις 11 το βράδυ η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE

ΑΑΔΕ

Τις εφαρμογές του Taxisnet που θα είναι ανοιχτές και προσβάσιμες για το κοινό έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής, παραμονή Πρωτοχρονιάς, γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ.

Πιο αναλυτικά: 

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

•    Η ψηφιακή εφαρμογή «my Property», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

•    Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2023, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

•    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2022, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος η 03/01/2024 για τα φορολογικά έτη 2018 έως 2022 και η 10/01/2024 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2017).

•    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

•    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

•    Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS,  Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΑΠ (2010-2013), Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

•    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2022 (σύμφωνα με την Α. 1006/2023), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2023 και ώρα 23:00.

•    Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

•    Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2024, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 01/01/2024.

•    Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).
 

