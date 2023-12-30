«Χρονιά ρεκόρ φέτος, ξεπεράσαμε τα 6,8 δισ. ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος και έχουν μειωθεί κατά 40% οι εκκρεμείς αιτήσεις», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

«Φέτος είμαστε στο 1.8 εκ. εκκρεμείς επιστροφές και πολλές από αυτές δεν μπορούν να γίνουν γιατί αρκετοί συμπολίτες μας δεν έχουν δηλώσει τον iban, ενώ 375 χιλιάδες ΑΦΜ δόθηκαν σε ανήλικα παιδιά 12- 17 ετών»,πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης, ότι «για πρώτη φορά δημιουργήσαμε μητρώο POS. Κοντά στο 1 εκ. POS έχουν καταγραφεί με τεράστια ταχύτητα. Προχωράμε σε ενοποιήσεις υπηρεσιών με σκοπό να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφορικά με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών, ο κ. Πιτσιλής επισήμανε ότι «πέρυσι, τέτοιο καιρό στις εφορίες είχαμε 800 επισκέψεις την ημέρα. Στο ΚΕΒΕΙΣ οι επισκέψεις είναι 200 -250, δηλαδή 75% επισκέψεις λιγότερες. Εξυπηρετούνται όλοι, ακόμη και όσοι έρχονται χωρίς ραντεβού. Στελέχη μας βρίσκονται στην υποδοχή και κατευθύνουν τους πολίτες μόλις μπουν στο κτίριο».

«Από την ψηφιοποιήση της ενημερότητας που ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου, 60.000 ενημερότητες με παρακράτηση εκδόθηκαν ψηφιακά. Αυτές θα ήταν 60.000 επισκέψεις», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.