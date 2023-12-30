Τα τελευταία ψώνια πριν το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι κάνουν οι καταναλωτές με το βλέμμα να είναι στραμμένο στις τιμές των προϊόντων.

Οι καταναλωτές αρκούνται στα απολύτως απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς με τις αγορές τους να είναι ιδιαίτερα μετρημένες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ στον μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, πρωταγωνιστής στις ανατιμήσεις μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι το κατσίκι. Μέσα σε μία εβδομάδα η τιμή του αυξήθηκε κατά ένα ευρώ αφού τα Χριστούγεννα η τιμή του ήταν στα 14,50 με 15 ευρώ ενώ πλέον η τιμή του είναι περίπου στα 16 ευρώ.

«Τσουχτερή» είναι και η τιμή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στους φούρνους η τιμής της είναι περίπου στα 15 ευρώ το κιλό, στα ζαχαροπλαστεία στα 17 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ μέχρι και 10 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με Ινστιτούτο Καταναλωτών το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι για 6 άτομα με 3 κιλά κατσίκι με 15,80 το κιλό, 2 κιλά ρολό κοτόπουλο με 9,60 το κιλό, σαλάτες, τυριά, αναψυκτικά, ποτά, βασιλόπιτα, γλυκά, και φρούτα θα κοστίσει φέτος 165,70 ευρώ δηλαδή 20% πιο ακριβά από πέρυσι.



