Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,12%- Στα 112,06 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Alpha Bank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.353,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.359,36 μονάδες (+0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 112,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.403.825 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+1,96%), της Alpha Bank (+1,69%), της Jumbo (+1,36%), της Quest Συμμετοχών (+1,10%) και της Aegean Airlines (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,34%), της Σαράντης (-2,18%), της Τέρνα Ενεργειακή (-2,04%), του ΟΛΠ (-1,61%) και της Eurobank (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.950.261 και 4.234.890 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 14,25 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν μετοχές, πτωτικά και παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,63% και Κέρκοψ +4,68%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -15,79% και της Fieratex -6,32%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 22,6000 +1,57%

ALPHA BANK: 1,5950 +1,69%

AEGEAN AIRLINES: 11,3600 +1,07%

VIOHALCO: 5,9800 +0,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6600 +0,44%

ΔΕΗ: 12,4800 +1,96%

COCA COLA HBC:27,2000 -0,69%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5000 -2,34%

ΕΛΠΕ: 7,1700 +0,42%

ELVALHALCOR: 2,1600 -0,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8500 -0,58%

ΕΥΔΑΠ: 6,0200 +0,50%

EUROBANK: 1,7595 -1,48%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5000 +1,10%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0650 +0,50%

MOTOR OIL: 25,5600 +0,55%

JUMBO: 26,8400 +1,36%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39,2000 -0,25%

ΟΛΠ:24,5000 -1,61%

ΟΠΑΠ: 15,9900 -0,44%

ΟΤΕ: 13,0400 +0,31%

AUTOHELLAS:13,6000 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4500 +0,12%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5100 -2,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8700 -2,04%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.