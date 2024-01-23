ΕΕ: Ανακοινώνει πρωτοβουλίες για ενίσχυση διαστημικής καινοτομίας

Σήμερα και αύριο, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η 16η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Διάστημα που φιλοξενείται από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Επίτροπος Τιερί Μπρετόν πραγματοποίησε εναρκτήρια ομιλία, ενώ ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Σέφτσοβιτς και ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους θα εκφωνήσουν την κεντρική εναρκτήρια ομιλία και την τελική ομιλία.

Αύριο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία στις 14:15 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η οποία θα είναι διαθέσιμη στο EbS. Στη διάσκεψη αυτή, η Επιτροπή ανακοινώνει διάφορα βασικά μέτρα για το 2024 για να διατηρηθεί η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της διαστημικής καινοτομίας.

Για να εξασφαλιστεί αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Flight Ticket Initiative», η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) συγκροτούν ομάδα πέντε παρόχων υπηρεσιών εκτόξευσης, που περιλαμβάνει τέσσερις εμπορικούς νεοεισερχόμενους. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί ο μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός στην αγορά εκτοξευτών.

Οι επιλεγέντες πάροχοι θα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται για συγκεκριμένες εντολές εργασίας με ανώτατο όριο τα 5 εκατ. ευρώ για προσδιορισμένες ανάγκες υπηρεσιών εκτόξευσης.

Η Επιτροπή ενισχύει επίσης τη στήριξή της για το «Νέο Διάστημα» και την επιχειρηματικότητα στο διάστημα στην Ευρώπη.

Αύριο, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ΕΟΔ, η Επιτροπή θα υπογράψει νέα συμφωνία συνεργασίας για την αποδέσμευση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια και συμβουλευτική στήριξη για τις ευρωπαϊκές διαστημικές εταιρείες. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η προώθηση της καινοτομίας, η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και η προώθηση της ανάπτυξης προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών.

Το διάστημα αναγνωρίζεται πλέον ως στρατηγικός τομέας με σαφή γεωπολιτική σημασία. Στην ομιλία του, ο ΥΕ/ΑΠ κ. Μπορέλ θα τονίσει τη βαθιά αλλαγή προτύπου σ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το διάστημα όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Η διαστημική στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2023, αντικατοπτρίζει αυτή τη θεμελιώδη αλλαγή προτύπου.

Η φετινή διάσκεψη έχει ως κεντρικό θέμα το εξής: «Προάγοντας την ευρωπαϊκή διαστημική φιλοδοξία, ενισχύοντας το όραμα». Θα γίνει απολογισμός του σημερινού διαστημικού τοπίου στην Ευρώπη και θα αποτελέσει υπόβαθρο για συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών διαστημικών φιλοδοξιών και πρωτοβουλιών. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαστημική πολιτική της ΕΕ διατίθενται εδώ.

Κορίνα Γεωργίου

