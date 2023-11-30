e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε χιλιάδες επαγγελματίες

Την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιείται η τέταρτη από τις διαδοχικές καταβολές, ποσού 6.643.246,21 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ και μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ), οφειλέτες ή μη του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως τις 22 Νοεμβρίου 2023.

Στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένης ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4387/2016-ΦΕΚ 85 Α', όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ'/90598/11.11.2021 Υ.Α.-ΦΕΚ 5404 Β').

Σε αυτή την τέταρτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.606 δικαιούχων, ανέρχεται στα 11.377,65 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων, καθώς και όσες υποβλήθηκαν από 23 Νοεμβρίου 2023 και μετέπειτα προκειμένου τα αντίστοιχα ποσά να τους αποδοθούν με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία της «ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης της ασφάλισης για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς» και της συσχετιζόμενης «ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής εισφορών σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς» έχει παραταθεί, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

