Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τη δήλωση των εργαζομένων συνταξιούχων

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Στην πλατφόρμα αυτή θα μπορούν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να δηλώνουν την εργασία τους και να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους.

«Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να σώσουν από 140 μέχρι 300 ευρώ το μήνα. Το μόνο που θα κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά ή στον ΕΦΚΑ της περιοχής τους. Σήμερα, υπολογίζουμε ότι έχουμε 100.000 συνταξιούχους, οι οποίοι εργάζονται. Από αυτούς, οι 36.000 το δηλώνουν. Τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθήσουμε, τη συνταξή τους την έχουν πληρώσει» είπε χθες σε δήλωσή της η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.