Ένας επώδυνος χρηματιστηριακός κύκλος 13 και πλέον ετών φαίνεται να ολοκληρώνεται για τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επιστρέφει στο 2011, κλείνοντας την "μαύρη" περίοδο της κρίσης.

Η αποτίμηση της αγοράς αγγίζει πλέον τα 100 δισ. ευρώ, έναντι των 50-55 δισ. ευρώ που κυμαινόταν το 2011. Σε αντίθεση με την πορεία της κεφαλαιοποίησης, η αγορά σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, έχει επιστρέψει σε επίπεδα που ήταν στις αρχές Mαϊου του 2011. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις αρχές Μαϊου του 2011, υπάρχουν μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης με εντυπωσιακές αποδόσεις. Η Μυτιληναίος έχει απόδοση 695%, η Aegean 612%, η Τέρνα Ενεργειακή 580%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 496%, η Jumbo 493%, η Σαράντης 478%. Αλλά υπάρχουν και δύο ακόμη τίτλοι με μεγαλύτερες επιδόσεις. Η Quest με κέρδη 2.059% και η Autohellas με άνοδο 1.202%.

Επίσης υψηλά κέρδη καταγράφουν και οι μετοχές της Motor Oil (+231%), η Elvalharcor (+148%), Lamda Development (+97%), του ΟΛΠ (+76%) και του ΟΤΕ (+74%).

Ο δείκτης έρχεται από ένα πολύμηνο ράλι καθώς η αγορά από τις 9 Οκτωβρίου και τις 1.105 μονάδες, με κέρδη της τάξεως του 30% και δεν έχει καταγράψει κάποια αξιόλογη διόρθωση.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης να προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα βάση αγοραστών πάνω στο όριο των 1.400 μονάδων, ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς την επόμενη περιοχή αντίστασης των 1.448 με 1.460 μονάδων που μας έρχεται από την άνοιξη του 2011. Η αγορά ξεκίνησε από την περιοχή των 480 μονάδων τον Μάρτιο του 2020 και τώρα κινείται στα επίπεδα των 1.420 μονάδες, σε υψηλά 13 ετών.

Σημαντικό βαθμό στην επιστροφή στο 2011 έπαιξε η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Ελλάδα έχασε την επενδυτική βαθμίδα στις 27 Απριλίου του 2010, όταν ο Standard & Poor's έγινε ο πρώτος οίκος που την υποβάθμισε σε «junk». Ο γενικός δείκτης «έγραψε» εκείνη την ημέρα 1.696,68 μονάδες, με πτώση 6% . Βέβαια είχε προηγηθεί η συνεχής πτώση από τις 2.327 μονάδες που βρισκόταν η αγορά στις αρχές του 2010, καθώς το φάσμα της διάσωσης της Ελλάδας ανοιγόταν όλο και πιο καθαρά, μέχρι τις 23 Απριλίου για την προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Μερίδα εγχωρίων αναλυτών θέτει ως δυνητικό στόχο τα επίπεδα των 1.670- 1.690 μονάδων, σύμφωνα με την μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς, επίπεδα στα οποία ήταν η αγορά λίγο πριν την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Goldman Sachs για το 2024 δίνει για τον Γενικό Δείκτη τιμή - στόχο στις 1550 μονάδες, η Eurobank Equities δίνει τις 1622 μονάδες και η NBG Securities το επίπεδο των 1.500 μονάδων

Το επόμενο στοίχημα

Το επόμενο σημαντικό στοίχημα της αγοράς είναι η επάνοδός της στις ανεπτυγμένες αγορές, η οποία όπως εκτίμησε προσφάτως ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Αλ. Πατέλης θα γίνει το 2025.

Το 2024 είναι πιθανή η τοποθέτηση του ΧΑ σε "under review for possible upgrade" (υπό εξέταση για πιθανή αναβάθμιση), μέσα στο πρώτο εξάμηνο, για ανακατάταξη σε ανεπτυγμένες αγορές.

Η είσοδος του Ελ. Βενιζέλος στο ΧΑ ήταν η σημαντικότερη Δημόσια Εγγραφή των τελευταίων 15 ετών και έφερε πιο κοντά την ελληνική αγορά στο στόχο της ένταξης της στο κλαμπ των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Το επιτυχημένο ντεμπούτο του Ελ. Βενιζέλος στο ΧΑ έχει εντείνει την κινητικότητα των κωδικών για την συμμετοχή τους στην επόμενη μεγάλη Δημόσια Προσφορά που αφορά τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει το ΤΧΣ και η οποία προσδιορίζεται για τις αρχές Μαρτίου.

Η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα αλλά και η προοπτική αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς , θα παράσχουν το απαραίτητο «καύσιμο» για την περαιτέρω αύξηση των εισροών επενδυτικών κεφαλαίων.

Tο ελληνικό χρηματιστήριο υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό 12 τρισ. δολάρια, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.