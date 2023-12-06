«Αναλογιστικό ισοδύναμο»: Το ψηφιακό «όπλο» που ξεκλειδώνει τις διεθνείς συντάξεις

Σε τροχιά απομείωσης βαίνουν οι 16.000 εκκρεμείς διεθνείς συντάξεις που- επί πολλά έτη-αποτέλεσαν μία «πληγή» στο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης για τους πολίτες που είτε είχαν εργαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν, είτε ανήκουν στον απόδημο ελληνισμό.

Οι συνταξιοδοτικές αυτές υποθέσεις συγκαταλέγονται στην κατηγορία των «δύσκολων», καθώς, κατά τη διεκπεραίωσή τους, εμπλέκονται και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του εξωτερικού, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι ο χρόνος εκκαθάρισης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Σήμερα, η έκδοση των διεθνών συντάξεων επιταχύνεται με την ενεργοποίηση του λογισμικού που αφορά στο «αναλογιστικό ισοδύναμο», το εργαλείο δηλαδή που απαιτείται, προκειμένου να γίνει μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στους ως άνω οργανισμούς είχαν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του Εσωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος λόγω άσκησης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας.

Στην ταχύτερη διεκπεραίωση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε και η πλήρης διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI). Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος διασυνδέονται τα συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 27 κρατών μελών της ΕΕ, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και ανταλλαγή των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών. Η ηλεκτρονική αυτή διασύνδεση συμβάλει στη σημαντική μείωση του χρόνου διακίνησης πληροφορίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και των φορέων των κρατών μελών, στην κατάργηση της έντυπης ανταλλαγής πληροφοριών, στη βελτίωση της ποιότητας διακινούμενης πληροφορίας, μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών και προτυποποίησης εγγράφων, στην αύξηση ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους χρόνους διεκπεραίωσης και τον αριθμό των υποθέσεων.

