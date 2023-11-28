«Ο ΕΦΚΑ ανήκει πλέον στο "κλαμπ των χωρών" που μπορούν να εκδώσουν σύνταξη σε περίπου λιγότερο από 2 μήνες» ανέφερε ο διοικητής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-efka) Αλέξανδρος Βαρβέρης κατά την ενημέρωση της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με την πορεία του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Ο κ. Βαρβέρης αναφέρθηκε εκτενώς στα πολλά και σε όλα τα επίπεδα προβλήματα που υπήρξαν στην πορεία από τις συγχωνεύσεις των Ταμείων σε έναν φορέα. Πλέον, είπε, έχει δημιουργηθεί το ενιαίο Επιχειρησιακό Συντονιστικό Κέντρο, του οποίου βασικός στόχος ήταν η αποκλιμάκωση των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν στα συνταξιοδοτικά αιτήματα. Έχει δημιουργηθεί το Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου, το λεγόμενο «Control Tower», όπου μπορούμε να παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη των ζητημάτων. Ο νόμος για τις fast track και τις συντάξεις εμπιστοσύνης, είπε ο διοικητής, «μάς έλυσε τα χέρια», όπως και «μια έξτρα βοήθεια ήταν οι πιστοποιημένοι συνεργάτες για την έκδοση συντάξεων».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην χρηστικότητα για τους ασφαλισμένους τού 1555, του συστήματος του ticketing και του ψηφιακού δωματίου MyEFKA Live, σημειώνοντας ότι «αυτά έλυσαν πολλά προβλήματα και πλέον είναι μικρότερος ο βαθμός της ταλαιπωρίας των ασφαλσιμένων».

Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, ο διοικητής ανέφερε ότι «τον Ιανουάριο του 2021 αυτές ήταν 557 εκατ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο του 2023 έχει περιοριστεί στα 2 εκατ. ευρώ.

Εκδόσεις συντάξεων- επικουρικών - εφάπαξ

«Η πορεία της εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων αιτημάτων συνταξιοδότησης σήμερα είναι κάτω από τις 30.000 αιτήσεις» ανέφερε ο κ. Βαρβέρης, επισημαίνοντας πως με τη δημιουργία ομάδας έργου που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2021 με επικεφαλής project manager, «εξαλείψαμε τις εκκρεμείς συντάξεις με ημερομηνία αίτησης πριν το 2021, βελτιστοποιήσαμε τις αυτοματοποιήσεις των ροών. Πρόσφατα ανεβάσαμε το λεγόμενο "ηλεκτρονικό ΔΑΥΚ" που έχει να κάνει με τις συντάξεις του Δημοσίου και προχωράμε σταθερά, έτσι ώστε να μην υπάρχει ξανά πρόβλημα. Σήμερα, έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από 27-28 μήνες να έχουν εκδοθεί περίπου 680.000 συντάξεις. Δηλαδή, περίπου 1 στους 4 συνταξιούχους σήμερα έχει πάρει τη σύνταξή του τα τελευταία 2,5 χρόνια, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εκδίδουμε περίπου 1.100 αποφάσεις την ημέρα. Ο μέσος όρος αναμονής ενός συνταξιοδοτικού αιτήματος έχει πέσει στις 60 περίπου ημέρες».

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, τόνισε πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ISSA, από το Διεθνή Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης που μελετάει την πορεία των συνταξιοδοτικών αιτημάτων «ο Οργανισμός ανήκει στο "κλαμπ των χωρών" που μπορούν να εκδώσουν σύνταξη σε περίπου λιγότερο από 2 μήνες, όταν η Γερμανία είναι περίπου στις 74 ημέρες…».

Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ, ο κ. Βαρβέρης είπε ότι τον Δεκέμβριο του 2022 υπήρχαν 83.000 εκκρεμότητες. Τον Μάρτιο έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και καθαρίστηκαν περίπου 40.000 επικουρικά τον ίδιο μήνα. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι επικουρικών συντάξουν έχουν λάβει προκαταβολή ενώ και στα εφάπαξ είχαμε μια τεράστια μείωση καθώς και αυτές οι αιτήσεις έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ εξήγησε πως οι καθυστερήσεις στα εφάπαξ οφείλονται στο ότι οι εισηγητές έχουν να κάνουν με ειδικά μισθολόγια και με ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς διεθνείς συντάξεις, είπε πως αυτές ανέρχονται στις 17.000

Ερωτηθείς σχετικά με τους λάθος υπολογισμούς στις συντάξεις από τις «fast track» διαδικασίες, ο διοικητής του ΕΦΚΑ ανέφερε ότι «το ποσοστό αυτό ήταν περίπου στο 12,9%» και πως «με θάρρος το αναγνωρίσαμε και πλέον το ποσοστό αυτό είναι μειούμενο έως μηδενικό» προσθέτοντας πως «ήταν προτιμότερο να πάρει το 87,1% των ανθρώπων τη σύνταξή τους σωστά και ένα 12,9% να έχει κάποια πιθανότητα λάθους από το να μην πάρει καθόλου σύνταξη και να μπούμε στη χειροκίνητη διαδικασία». Σχετικά με τα έσοδα του ΕΦΚΑ απάντησε πως αυτά θα είναι αυξημένα κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα στο 2023.

Οι νέοι στόχοι

Ο κ. Βαρβέρης, θέτοντας τους επόμενους στόχους του ΕΦΚΑ ανέφερε πως «πρώτο μας μέλημα είναι να διατηρηθεί αμείωτος ο ρυθμός έκδοσης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων και να μειωθεί έτι περαιτέρω». Επισήμανε ότι ο στόχος που έχει θέσει ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης είναι «στο τέλος του χρόνου να έχουμε πέσει από τα 31.000 ληξιπρόθεσμα αιτήματα συνταξιοδότησης σε περίπου 25.000», αν και σημείωσε πως «πολλά από αυτά τα αιτήματα δεν είναι εύκολο να βγουν καθώς είτε εκκρεμούν αποφάσεις από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), είτε υπάρχουν οφειλές, ή δεν έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα». Ο ΕΦΚΑ, εξήγησε, δεν απορρίπτει αυτές τις περιπτώσεις -αν και θα μπορούσε- καθώς παρέχει μια δυνατότητα στον ασφαλισμένο να βρει κάποια λύση είτε με πλασματικά χρόνια είτε να περιμένει την απόφαση από το ΚΕΠΑ.

Δεύτερος στόχος είναι η εκκαθάριση των επικουρικών και η νέα διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή «θα μας βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ να εκκαθαρίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αιτήματα που έχουμε για επικουρική σύνταξη.

Τρίτον η μείωση του χρόνου στα ΚΕΠΑ.

Παράλληλα συνεχίζονται οι μεταπτώσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων. Καθώς υπάρχουν 250 διαφορετικά συστήματα. Στόχος είναι να αυξηθεί ο όγκος των ψηφιακών συναλλαγών. Στο πεδίο αυτό σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, η δημιουργία ενός πρότυπου Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ σημείωσε πως ήταν πλήγμα για τον Οργανισμό οι 900 αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών. Οι καλυμμένες οργανικές θέσεις είναι περίπου 6.700 θέσεις από τις 8.500 θέσεις που έχει το οργανόγραμμα. Είναι δεσμευμένες 845 θέσεις περίπου από τον ΑΣΕΠ, ενώ αναμένονται περίπου 150 πρώτες στο πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο του νέου έτους.

Στόχος μας επίσης, είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, είναι να αυτοματοποιήσουμε εντελώς τις υπηρεσίες μητρότητας ασθένειας κλπ. Μέσα από το νέο ψηφιακό σύστημα να έχουμε και ενιαία οικονομική διαχείριση ώστε να μπορούμε να τρέχουμε μοντέλα προβλέψεων. Όπως και ο εκσυγχρονισμός του ΚΕΑΟ που είναι ο μοναδικός εισπρακτικός μηχανισμός του Οργανισμού να αποκτήσει ένα νέο πληροφοριακό σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

