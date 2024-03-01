Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται με περιορισμένες διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμων, κλείνοντας σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.422,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%.
Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 6,34 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.427,37 μονάδες(+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 1.421,03 μονάδες (-0,26%).
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,67%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 10,02%
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.939.124 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,38%), της ΕΥΔΑΠ (+2,54%), της Motor Oil (+2,27%) και του ΟΠΑΠ (+1,36%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,26%), της Πειραιώς (-2,06%), της Coca Cola HBC (-1,96%) και του ΟΤΕ (-1,86%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank, διακινώντας 4.704.909 και 3.217.514 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 17,17 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ με 5,98 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 41 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ +7,31% και Q&R+4,34%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,56% και Sato -9,40%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +0,95%
ALPHA BANK: 1,7215 -0,89%
AEGEAN AIRLINES: 12,7400 +1,27%
VIOHALCO: 6,0700 +1,17%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3400 +0,70%
ΔΕΗ: 11,9300 -1,08%
COCA COLA HBC:28,5100 -1,96%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6750 -0,37%
ΕΛΠΕ: 8,2200 -2,26%
ELVALHALCOR: 2,2250 -1,55%
ΕΘΝΙΚΗ:7,2100 -0,47%
ΕΥΔΑΠ: 5,6600 +2,54%
EUROBANK: 1,9105 -0,05%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6800 +1,25%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8250 +0,96%
MOTOR OIL: 27,0000 +2,27%
JUMBO: 27,2000 +0,59%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,3200 +0,89%
ΟΛΠ:25,8000 -0,19%
ΟΠΑΠ: 17,1000 +1,36%
ΟΤΕ: 13,7000 -1,86%
AUTOHELLAS:13,5800 +0,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9860 -2,06%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4800 +3,38%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,5000 -0,54%
