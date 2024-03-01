Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται με περιορισμένες διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμων, κλείνοντας σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.422,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 6,34 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.427,37 μονάδες(+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 1.421,03 μονάδες (-0,26%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,67%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 10,02%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.939.124 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,38%), της ΕΥΔΑΠ (+2,54%), της Motor Oil (+2,27%) και του ΟΠΑΠ (+1,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,26%), της Πειραιώς (-2,06%), της Coca Cola HBC (-1,96%) και του ΟΤΕ (-1,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank, διακινώντας 4.704.909 και 3.217.514 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 17,17 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ με 5,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 41 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ +7,31% και Q&R+4,34%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,56% και Sato -9,40%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +0,95%

ALPHA BANK: 1,7215 -0,89%

AEGEAN AIRLINES: 12,7400 +1,27%

VIOHALCO: 6,0700 +1,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3400 +0,70%

ΔΕΗ: 11,9300 -1,08%

COCA COLA HBC:28,5100 -1,96%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6750 -0,37%

ΕΛΠΕ: 8,2200 -2,26%

ELVALHALCOR: 2,2250 -1,55%

ΕΘΝΙΚΗ:7,2100 -0,47%

ΕΥΔΑΠ: 5,6600 +2,54%

EUROBANK: 1,9105 -0,05%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6800 +1,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8250 +0,96%

MOTOR OIL: 27,0000 +2,27%

JUMBO: 27,2000 +0,59%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,3200 +0,89%

ΟΛΠ:25,8000 -0,19%

ΟΠΑΠ: 17,1000 +1,36%

ΟΤΕ: 13,7000 -1,86%

AUTOHELLAS:13,5800 +0,59%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9860 -2,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4800 +3,38%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,5000 -0,54%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

