Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με οριακές απώλειες 0,14% - Στις 1.422,75 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.939.124 μετοχές

Χρηματιστήριο

Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται με περιορισμένες διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμων, κλείνοντας σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.422,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 6,34 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.427,37 μονάδες(+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 1.421,03 μονάδες (-0,26%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,67%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 10,02%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.939.124 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,38%), της ΕΥΔΑΠ (+2,54%), της Motor Oil (+2,27%) και του ΟΠΑΠ (+1,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,26%), της Πειραιώς (-2,06%), της Coca Cola HBC (-1,96%) και του ΟΤΕ (-1,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank, διακινώντας 4.704.909 και 3.217.514 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 17,17 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ με 5,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 41 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ +7,31% και Q&R+4,34%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,56% και Sato -9,40%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +0,95%

ALPHA BANK: 1,7215 -0,89%

AEGEAN AIRLINES: 12,7400 +1,27%

VIOHALCO: 6,0700 +1,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,3400 +0,70%

ΔΕΗ: 11,9300 -1,08%

COCA COLA HBC:28,5100 -1,96%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6750 -0,37%

ΕΛΠΕ: 8,2200 -2,26%

ELVALHALCOR: 2,2250 -1,55%

ΕΘΝΙΚΗ:7,2100 -0,47%

ΕΥΔΑΠ: 5,6600 +2,54%

EUROBANK: 1,9105 -0,05%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6800 +1,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8250 +0,96%

MOTOR OIL: 27,0000 +2,27%

JUMBO: 27,2000 +0,59%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,3200 +0,89%

ΟΛΠ:25,8000 -0,19%

ΟΠΑΠ: 17,1000 +1,36%

ΟΤΕ: 13,7000 -1,86%

AUTOHELLAS:13,5800 +0,59%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9860 -2,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4800 +3,38%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,5000 -0,54%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

