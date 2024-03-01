Βορίδης: Η ενίσχυση της Π.Φ.Υ. συμβάλλει στη μείωση της πίεσης στα νοσοκομεία

Το Κέντρο Υγείας της Ραφήνας - Πικερμίου επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, στην τελετή κοπής της παραδοσιακής βασιλόπιτας.

«Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συμβάλλει σημαντικά στην αποφόρτιση και στη μείωση της πίεσης που δέχονται τα νοσοκομεία», επισημαίνει σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας και προσθέτει:

«Σε αυτή την κατεύθυνση, το Κέντρο Υγείας Ραφήνας - Πικερμίου, αποτελεί παράδειγμα και σημείο αναφοράς για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε και να εξελίξουμε περαιτέρω τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό οφείλεται πρωτίστως και κυρίως, στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και στην εμπιστοσύνη των κατοίκων της περιοχής για τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες. Είμαι υπερήφανος που συνέβαλα έμπρακτα ως υπουργός Υγείας στην προσπάθεια αυτή, που είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Υγείας Ραφήνας - Πικερμίου», σημειώνει κλείνοντας ο Μ. Βορίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.