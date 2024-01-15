Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ώρα της «κρίσης» για όσους αποδεδειγμένα βρέθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ να... διάγουν βίο δυσανάλογο των «δηλωμένων» δυνάμεων τους έφτασε. Από τον επόμενο μήνα το αργότερο, θα αρχίσουν να φτάνουν στην «πόρτα» τους τα ραβασάκια της ΑΑΔΕ με τα οποία θα τους πετάει το μπαλάκι της δικαιολόγησης της διαφοράς ανάμεσα στα όσα ξόδεψαν και όσα δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις.



Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε μια εκτενέστατη διασταύρωση 3,8 εκατ. φορολογικών δηλώσεων με δηλωθέντα εισοδήματα έως 10.000€ με τις αντίστοιχες δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων. Συγκεκριμένα η αντιπαραβολή μεταξύ άλλων έγινε με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, τις αγορές με ηλεκτρονικά μέσα, τις πληρωμές παγίων λογαριασμών και δανειακών υποχρεώσεων, τις αγορές περιουσιακών στοιχείων και τα ευρήματα έδειξαν 20.000 περιπτώσεις με κραυγαλέες διαφορές, ακόμη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.



Αυτοί οι 20.000 που «πιάστηκαν» στο δόκανο τις ΑΑΔΕ, θα κληθούν να εξηγήσουν τα ευρήματα που τους αφορούν κι αν δεν είναι πειστικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με εξονυχιστικούς ελέγχους που μπορούν να οδηγήσουν στην καταλόγιση υψηλών προστίμων μαζί φυσικά με τους αναλογούντες φόρους.



Η μεγάλη αυτή διασταύρωση άρχισε από το καλοκαίρι και θα έχουν περάσει αρκετοί μήνες μέχρι να βεβαιωθούν τα πρώτα πρόστιμα ενώ επίσης απορρόφησε και σημαντικό αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού. Χρόνο και προσωπικό που η ΑΑΔΕ δεν έχει άπλετο για να αφιερώνει στη διαδικασία αυτή μόνη όταν θα πρέπει να ελέγξει ένα τεράστιο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων.



Και ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνει. Από φέτος θα μπορεί να πραγματοποιεί χιλιάδες αυτόματους φορολογικούς ελέγχους μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων χάρη σε ένα καινούριο εργαλείο που έχει τεθεί σε ισχύ τις τελευταίες ημέρες. Το όνομα αυτού ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.



Στη νέα πραγματικότητα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν με διαδικασίες εξπρές από τις τράπεζες στοιχεία για κάθε φορολογούμενο που μπαίνει στο μικροσκόπιο τους κι αφορούν :

Ύψος καταθέσεων

Πιστωτικές-Χρεωστικές κάρτες

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Επενδυτικούς/Καταθετικούς λογαριασμούς

Τραπεζικές θυρίδες

Οι αρχές στη συνέχεια θα μπορούν να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία αυτά με τα αναγραφόμενα στις φορολογικές δηλώσεις και να διαπιστώσουν αν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (Εφόσον διαπιστωθεί το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με συντελεστή 33%). Κάπως έτσι μια διαδικασία που μέχρι το τέλος του 2023 μπορούσε να διαρκέσει ακόμη και 18 μήνες, πλέον θα μπορεί να ολοκληρώνεται ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα αν πρόκειται για μια όχι και τόσο σύνθετη περίπτωση. Επίσης γίνεται και απελευθέρωση πόρων που μπορούν να διατεθούν για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής που είναι άλλωστε και ο στόχος της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής.

