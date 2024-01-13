Εξηγήσεις στην εφορία καλούνται να δώσουν περίπου 20 χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι ενώ δήλωναν εισοδήματα κάτω από 10 χιλιάδες ευρώ είχαν πραγματοποιήσει πολύ μεγαλύτερες δαπάνες και αποστολές εμβασμάτων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ήδη κάποιοι από αυτούς πέρασαν το κατώφλι της εφορίας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα σταλούν ανάλογες προσκλήσεις στο σύνολο των φορολογουμένων που εντοπίστηκαν να φοροδιαφεύγουν.

Οι 20.000 εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ αφού διασταυρώθηκαν 80 εκατομμύρια δεδομένα, τα οποία συνδέονταν με 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις του 2022, με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα έως 10 χιλιάδες ευρώ.

